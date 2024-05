ACIDENTE

Quatro pessoas morrem em colisão na BR-101 no interior da Bahia

Ônibus e carreta colidiram na noite de sábado (25)

Da Redação

Publicado em 26 de maio de 2024 às 15:21

Ônibus transportava 31 passageiros e tinha como destino a cidade de Eunápolis Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta matou quatro pessoas na noite de sábado (25), na BR-101, na altura do município São José da Vitória. O ônibus transportava 31 passageiros e foi atingido pela carreta, que vinha no sentido contrário. A colisão aconteceu por volta das 21 horas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O local do acidente é conhecido como curva do Cassimiro. O ônibus, da empresa Gontijo, saiu de Feira de Santana com destino a Eunápolis - viagem de cerca de 560 quilômetros. A pista só foi liberada às 3 horas da manhã, seis horas após a colisão.

As quatro vítimas fatais estavam no ônibus. Outros passageiros foram socorridos para unidades hospitalares e não há informações sobre o estado de saúde deles.