Quatro policiais são condenados por extorsão mediante sequestro

Juracy Barroso de Jesus foi o quarto policial militar condenado pela Justiça por envolvimento na extorsão mediante sequestro de uma mulher no Povoado de Lajinha, zona rural de Seabra.



Segundo a denúncia do Ministério Público, Marilene Barbosa Costa estava em sua casa com o marido no dia 22 de agosto de 2021, quando, por volta das 3h, quatro homens, encapuzados e armados, invadiram a casa e, ameaçando a vítima com facas e armas de fogo, exigiram o pagamento de R$ 100 mil.