Quatro postos de combustíveis são autuados durante fiscalização na Bahia

Quatro postos de combustíveis na Bahia que tinham irregulares foram autuados nesta terça-feira (25), durante a 5ª etapa da Operação Integrada Posto Legal.



Integrantes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Companhia Independente de Polícia Fazendária (CipFaz), da Secretaria da Fazenda, do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), da Superintendência de Proteção e da Defesa do Consumidor (Procon) e da Agência Nacional de Transportes participaram da ação.