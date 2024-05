Quatro quilos de maconha e cocaína são apreendidos em Santo Antônio de Jesus

Três quilos de maconha tipo Wolf, um quilo de cocaína, um pacote de pasta base e duas balanças foram apreendidos na tarde de terça-feira (28), no bairro Rádio Clube, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. O material foi apreendido por policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Leste).