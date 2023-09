Que bloco é esse? Confira como será o primeiro Novembro Negro de Salvador

Luciene de Jesus, 44, baiana de acarajé. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Há pelo menos 50 anos o Ilê pergunta na avenida “Que bloco é esse? Eu quero saber” e a multidão responde “é o mundo negro que viemos mostrar para você”. E esse universo tem o cheiro de acarajé fritando, as cores das estampas africanas no Pelourinho, as formas dos turbantes, o gingado da capoeira, a delicadeza das tranças, o som dos atabaques e a força do Afro que vai dominar novembro, mês em que é celebrada a Consciência Negra.



O Município montou uma programação especial de eventos para comemorar a data e batizou a agenda de Novembro Negro. O ponto alto da festa será no dia 25, quando os blocos afros farão um desfile, saindo do Pelourinho e do Campo Grande para um encontro na praça aos pés do poeta baiano e negro Castro Alves. Mas haverá também palestras, exposições, eventos de moda, shows e outras expressões culturais (confira abaixo).

Os detalhes da agenda foram apresentados, nesta quinta-feira (31), no Cine Glauber Rocha, no Centro, para uma plateia majoritariamente negra. Segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil), o objetivo é valorizar a negritude de Salvador, fortalecer o afroturismo e impulsionar a economia. Ele frisou que a cultura afro é um diferencial da cidade e que passou a ser também uma estratégia de promoção.

“No passado, o mês da consciência negra na nossa cidade, que é a cidade mais negra fora da África, tinha apenas uma caminhada para a população cobrar das autoridades mais políticas de apoio e de reparação. Agora, teremos um mês com diversas atividades que envolvem toda a comunidade negra, uma série de ações que vão projetar Salvador no Brasil e no mundo”, afirmou.

A agenda vai começar com os Rolês Afro, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) que criou roteiros culturais para conhecer o Pelourinho sob uma perspectiva decolonial, a Pedra de Xangô, galerias de arte, museus etc., como a exposição Um Defeito de Cor que vai estrear na reinauguração do Museu Nacional de Cultura Afro Brasileira (Muncab), no dia 6 de novembro.

A lista inclui também eventos como o Candyall e Tal, Seminário Nacional do Samba, Afropunk, Caminhada da Liberdade, Festival Afrofuturismo, Festival de Cinema Fianb, Festival Salvador Capital Afro, Expo Carnaval Brazil, Afro Fashion Day e Caminhada do Samba, entre outros.

O secretário da Secult, Pedro Tourinho, lembrou que em muitas cidades há eventos que duram apenas uma semana, mas que influenciam a cultura e a economia o ano inteiro, como a Semana de Moda de Milão, na Itália, e a Semana de Arte de Maime, nos EUA. A proposta é centrar o foco na cultura negra em novembro e estimular o mundo a visitar Salvador para encontrar as raízes e movimentar a economia.

“Cultura é a costura que faz com que a gente tenha a nossa identidade cada vez mais forte e potente. Alguns desses projetos já existem na cidade e outros incentivamos para que viessem para cá e se reunissem no mês de novembro para que a gente conseguisse criar na cidade uma segunda alta estação de turismo”, afirmou.

História

A negritude de Salvador pula pelos poros, como o suor que escorre pela pele. A baiana de acarajé Luciene de Jesus, 44 anos, trabalha no Centro Histórico, já posou para fotos com turistas de todo o mundo e contou que quando começa a se vestir, pôr as rendas, os colares e as pulseiras uma sensação de bem-estar toma conta dela. São 18 anos de profissão, um ofício que ela aprendeu com a família, natural de Santo Amaro, no Recôncavo.

“Eu sempre digo que minhas vestes são meu amuleto. Eu me sinto bem quando estou vestida como baiana, não fico cansada e não tem estresse. Ser negra é muito bom, e ser baiana é melhor ainda. É daqui que sustento a mim e meu filho, com muito orgulho. Essa homenagem é mais do que justa, é merecida”, afirmou.

O bolinho de acarajé no tabuleiro é um dos símbolos mais expressivos dessa cultura, assim como os cabelos cacheados, as tranças e os turbantes. São fenótipos e ensinamentos que vieram de África trazidos por um povo que fez, e faz, história segurando esse país no braço.

Os primeiros navios com africanos desembarcaram em Salvador no século XVI. O historiador Luís Henrique Dias Tavares (1926-2020) afirma na obra História da Bahia (1956) que negros cativos foram trazidos de regiões da costa ocidental, como os atuais Senegal e Angola; do interior, vales e terras das bacias dos rios do Congo, Níger e Benin; e da costa oriental, como Moçambique e Etiópia.

“A importação de escravos africanos para a Bahia começou em seguida ao estabelecimento dos primeiros engenhos de açúcar. Não é possível estabelecer uma data precisa, mas é aceitável uma estimativa que a localiza não muito antes de 1549 nem muito depois de 1550”, explica o pesquisador.

Portanto, a história da população negra se confunde com a própria fundação e construção de Salvador. Porém, essa relação sem sempre foi amistosa. Durante muitos anos a capoeira, por exemplo, foi criminalizada. Era atividade proibida por lei. E o candomblé, expressão religiosa do povo negro, até hoje sobre ataques e discriminação, um preconceito que tem encontrado resistência nos movimentos identitários.

Para a mulher, negra e titular da Secretaria Municipal da Reparação (Samur), Ivete Sacramento, a agenda do Novembro Negro é importante, porque vai na contramão do passado de exclusão. Ela acredita que depois de mais de 300 anos de escravidão a cidade começa a vivenciar uma reparação na cultura.

“Esse é um momento especial, porque está sendo entregue uma das primeiras ações do programa Salvador Capital Afro, com dignidade, reconhecimento e valorização da cultura negra dessa cidade”, afirmou.

Ela começou o discurso citando o ator, poeta, escritor, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras, Abdias do Nascimento (1914-2011), pelo engajamento na luta e destacou a importância do Estatuto da Igualdade Racial. “Essa agenda atende a primeira sessão da área de cultura que é reconhecer, valorizar e dar fomento a instituições de cultura negra. Isso é reparação, devolver a comunidade o que ela nos dá”, disse.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda não tem os dados do último censo demográfico sobre raça, mas a pesquisa já mostrou que Salvador é a capital com a maior população quilombola do país. São quase 16 mil habitantes. Além disso, a PNAD Contínua de 2022 apontou que 82,8% da população se autodeclara preta ou parda.

Para o presidente da Liga dos Blocos Afros, Cláudio Araújo, que também está à frente do Malê Debalê, o Novembro Negro será a oportunidade de ampliar e dar visibilidade aos grupos identitários, o que pode resultar em melhores condições de trabalho.

“Acredito que precisamos reverberar melhor e tirar as propostas do papel, porque muitas vezes as pessoas citam os blocos afros, mas quando chega na véspera do carnaval nós ficamos passando a cuia. Precisamos ter a compreensão de que esse é um produto rico e uma forma de certificar que somos a Capital Afro. O projeto é lindo, rico e não tenho dúvidas de que se o novembro já era negro, agora ele será nossa colônia”, disse.

A agenda foi construída em parceria com os movimentos. O evento teve a presença de representantes dos blocos Ilê Aiyê, Muzenza, Cortejo Afro, Didá, Malê Debalê, Olodum e do afoxé Filhos de Gandhy. O CORREIO não conseguiu contato com a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos da Bahia (Abam) para repercutir a programação.

Confira a agenda completa:

• Rolê Afro – Uma construção de roteiros para os visitantes conhecerem a cidade de forma decolonial, ou seja, sob uma perspectiva negra;

• Liberatum (de 03 a 05) – É um festival internacional humanitário que já aconteceu no México, nas Filipinas e na Índia. Anunciaram a participação da modelo Naomi Campbell e de outras personalidades negras de destaque;

• Reabertura do Muncab (dia 06) – O Museu Nacional de Cultura Afro Brasileira com a exposição Um Defeito de Cor, conhecida no Brasil todo, com mais de 400 obras contando a história do povo negro;

• Seminário Nacional do Samba (dia 07) – Será a primeira edição do evento para tratar da importância do samba na cultura de Salvador e do Brasil;

• Candyall e Tal (10 e 11) – É um projeto com show, arte e cultura no Candeal;

• Afropunk (18 e 19) – Considerado o maior festival de cultura negra do mundo, teve a última edição em Nova York, na semana passada. Em Salvador, vai homenagear a cantora Acione, a Marrom;

• Caminhada da Liberdade (dia 20) – O evento é organizado pelo Fórum das Entidades Negras e é realizado há quase 20 anos;

• Festival Afrofuturismo (20 e 21) – Evento de inovação, diversidade e tecnologia promovido pelo Vale do Dendê;

• Festival de Cinema Fianb (de 21 a 25) – Será o primeiro Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil, organizado pela Associação Nacional de Produtores Audiovisual Negros, e focado em cinema negro;

• Festival Salvador Capital Afro (de 22 a 24) – Fala de empreendedorismo, negócios e música. Será realizado no Centro Histórico, com a participação de artistas nigerianos;

• Expo Carnaval Brazil (de 24 a 26) – Uma exposição focada em cultura negra;

• Afro Fashion Day (dia 25) – Evento de moda realizado pelo CORREIO que reúne marcas baianas e modelos negros para celebrar a cultura afro;

• Dia Nacional da Baiana de Acarajé (25) – Será feita uma homenagem às baianas de acarajé;

• Desfile Mundo Negro (25) – Será um dia de Carnaval dos blocos afros. Parte dos grupos vai descer do Pelourinho e outra parte do Campo Grande, e vão fazer um grande encontro na Praça Castro Alves;

• Caminhada do Samba (dia 26) – A tradicional caminhada que acontece há muitos anos e que agora entra para o calendário fixo das celebrações pelo mês da Consciência Negra;