Queda de energia dificulta comunicação e trabalho em Salvador

Alguns bairros de Salvador ficaram mais de cinco horas sem energia. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Celulares sem serviço, trabalho interrompido e contatos dificultados: entre os aspectos da rotina afetados pelo apagão dessa terça-feira (15), a comunicação foi um dos mais perceptíveis. A queda de energia fez com que muitos baianos precisassem buscar recursos para manterem-se conectados e continuarem trabalhando.



Fernanda Ramos, de 25 anos, tinha acabado de iniciar o expediente quando a energia de sua casa caiu. Revisora de textos, ela está acostumada a trabalhar no regime home office, sem muitas interrupções. Hoje, entretanto, o cenário foi diferente. Com o apagão, Fernanda perdeu metade de um dia de trabalho e precisou pensar rápido para tentar recuperar esse tempo: durante a tarde, usou os dados móveis do celular para conseguir internet no computador, seu instrumento de trabalho.

“Inicialmente, eu não tive dificuldades e prontamente falei com a minha líder. No entanto, um tempo depois do apagão ter começado, eu perdi o sinal e não consegui mais utilizar o 3G e nem fazer ligações. No período da tarde, precisei rotear a internet para que eu não perdesse um dia inteiro de trabalho, que teria que ser compensado em um outro momento”, conta.

O apagão, que teve início na manhã desta terça-feira (15), interrompeu o fornecimento de energia em todos os municípios baianos atendidos pela Neoenergia Coelba. Foram 415 cidades afetadas na Bahia, das 417 totais do estado. A queda de energia atingiu estados de todas as regiões do país.

Devido a essa interrupção, as operadoras de telefonia apresentaram instabilidade durante o apagão. Procurada, a Conexis, entidade representante das maiores operadoras do país (Algar, Claro, Oi, TIM, Vivo e Sercomtel) afirmou em nota que as empresas estão dedicando-se à estabilização das linhas.

“A Conexis Brasil Digital informa que em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica ocorridas em algumas localidades na manhã desta terça-feira (15), os serviços de telecomunicações podem apresentar instabilidade. As operadoras já estão trabalhando para reestabelecer os serviços no menor prazo possível”, diz o posicionamento da entidade.

Quando conseguiu, enfim, chegar de Jauá até seu trabalho no Centro Histórico de Salvador, Karina Bezerra, de 33 anos, percebeu que o trajeto foi apenas um dos problemas do dia. Assessora de comunicação, ela conta que, mesmo com todos tendo conseguido chegar ao prédio em que trabalham, sua equipe não conseguiu realizar as tarefas programadas.

“O apagão afetou completamente o meu trabalho, porque a gente controla a realização de tarefas pelos sistemas online, como Google Drive e Notion. Praticamente toda a nossa informação está online, não tinha wi-fi e nem todas as operadoras estavam funcionando. Foi um dia praticamente perdido”, diz.

Devido à queda de energia, o iFood, aplicativo de delivery, apresentou instabilidades durante o dia. Questionada, a empresa afirmou, em nota, que a instabilidade foi parcial, e normalizada às 14h.

A falha foi uma má notícia para Karina, que, como uma alternativa para não precisar enfrentar na hora do almoço os sete andares de escada do prédio em que trabalha, havia optado por encomendar as refeições pelo aplicativo, em um dos celulares em que a conexão havia retornado. “Nós não conseguíamos abrir o aplicativo e pedir comida. Ou seja, a gente não conseguiu trabalhar e nem almoçar [risos]. Então, fomos embora”, diz a assessora.

Aflição

Ficar incomunicável na era digital foi um desafio à parte. Para aqueles que tinham preocupações a mais e precisavam ficar ao lado do telefone, a angústia foi redobrada. É o caso de Vitoria Sampaio, de 20 anos. A estudante, que recebeu sua mãe em casa nos últimos dias, preparava-se para auxiliá-la na viagem de volta para sua cidade natal, chamando um carro por aplicativo para levá-la até a rodoviária. Na faculdade e com o celular sem conexão, a jovem sentiu a preocupação aumentar.

“Eu fiquei preocupada, porque ela ficou sozinha no meu apartamento e tinha que viajar para Macaúbas. Como estava sem sinal de celular e sem internet, não consegui entrar em contato com ela e, pela quantidade de bagagem, imagino que ela tenha ficado ansiosa em saber como pedir Uber ou um táxi”, relata.

Apagão faz rádios pararem em Salvador

Com a queda de energia, os meios de comunicação também foram afetados. Habituadas a funcionar sem pausas, até as rádios se calaram com a interrupção no fornecimento de energia desta terça-feira.

Foi o que aconteceu com a Rádio Metrópole, por exemplo, que enfrentou as seis horas de apagão sem programações. De acordo com o veículo, nesse período, o site manteve-se atualizado e transmissões foram feitas nas redes sociais.

A Rádio Cruzeiro, cujos transmissores ficam na Ilha de Itaparica, também sofreu com a falta de energia. O jornalista Jorge Ribeiro, comandante do Estação Bahia, programa que vai ao ar das 12:00 às 13:00, viu seu trabalho ser prejudicado.

“A rádio voltou muito tempo depois do retorno da energia. Os técnicos trabalharam [para resolver] e eu não tive como colocar o meu programa no ar. Não tinha energia no transmissor e, ao que parece, o gerador também não funcionou. Ficamos fora do ar”, afirma.