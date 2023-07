Queda de galho interrompe funcionamento do metrô

Parte do trajeto do metrô de Salvador teve o funcionamento suspenso na manhã desta terça-feira (25). O problema foi causado pela queda de um galho de árvore, que teve contato com a via aérea do sistema.



Segundo a CCR Metrô, que administra o sistema, a circulação de trens foi afetada entre as estações Pirajá e Acesso Norte, na Linha 1. O problema começou às 6h e foi normalizado, segundo a empresa, às 6h23.



"As equipes de manutenção da concessionária atuaram prontamente para restabelecer a operação", informou a CCR.