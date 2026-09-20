LUTO

Quem eram as vítimas do acidente entre jet ski e lancha na Baía de Aratu

Alessandra Azevedo Ribeiro e Felipe Cunha de Jesus morreram após colisão na Região Metropolitana de Salvador

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 15:59

Alessandra Azevedo Ribeiro e Felipe Cunha de Jesus Crédito: Reprodução

As duas pessoas que morreram após uma colisão entre um jet ski e uma lancha na Baía de Aratu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram identificadas como Felipe Cunha de Jesus, de 35 anos, e Alessandra Azevedo Ribeiro, de 30 anos. O acidente ocorreu na noite de sábado (19).

Alessandra era enfermeira e trabalhava no 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, em Salvador. O enterro está marcado para as 16h, no Cemitério Campo Santo, na Federação.

Felipe trabalhava como diretor comercial. O corpo será enterrado às 16h30, no Cemitério Vale da Saudade, no Caminho das Árvores. "Sua partida deixa um vazio em nossos corações, mas sua lembrança viverá para sempre em nossas vidas", diz a nota assinada por amigos e familiares.

Vítimas de acidente na Baía de Aratu 1 de 9

O acidente

Felipe e Alessandra morreram após uma colisão entre um jet ski e uma lancha na noite de sábado (19), na Baía de Aratu, nas proximidades de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A Capitania dos Portos informou que será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e as circunstâncias da colisão.

A Polícia Civil também investiga o caso. A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) expediu guias para perícia e remoção dos corpos e realiza diligências para esclarecer a ocorrência.

A Capitania dos Portos informou ainda que permanece vigente, neste domingo (20), a Bandeira Amarela para a Baía de Todos-os-Santos, condição que exige atenção redobrada dos navegantes.