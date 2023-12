Quem são os estourados que farão show da virada na Bahia

A pouco menos de um mês para o Réveillon, as grandes festas mais badaladas da Bahia já divulgaram as principais atrações da virada de 2023 para 2024. Nomes como Xanddy Harmonia, Anitta, Ivete Sangalo, Saulo, Gusttavo Lima, Bel Marques, Léo Santana e Cláudia Leitte integram as diversas programações do estado, que costumam começar dias antes do dia 31 de dezembro.



Pensando nisso, a reportagem listou algumas festas previstas para o final do mês, com nomes renomados do cenário nacional da música. Confira: