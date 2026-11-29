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Quina Friday faz dois milionários na Bahia; apostas vão dividir prêmio de quase R$ 80 milhões

Uma aposta simples e um bolão com 35 cotas acertaram as cinco dezenas do concurso especial

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 15:35

Quina Crédito: Reprodução

Duas apostas registradas na Bahia acertaram as cinco dezenas da Quina Friday, concurso especial 7173, sorteado neste domingo (29), e vão dividir o prêmio principal da modalidade. Os bilhetes vencedores são das cidades de Planalto e Serrinha.

Uma das apostas foi feita na casa lotérica D Freitas Loterias Planalto, no município de Planalto. O jogo foi do tipo simples e o ganhador receberá sozinho R$ 39.642.033,30.

Já a segunda aposta vencedora foi registrada na Casa Lotérica Boa Sorte, em Serrinha. Nesse caso, o prêmio saiu para um bolão com 35 cotas, feito com nove números. Os participantes dividirão R$ 39.642.033,30.

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As dezenas sorteadas foram: 01 – 20 – 48 – 54 – 63.

Além dos ganhadores da faixa principal, outras 429 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 9.193,20 cada. Na faixa de três acertos, foram 32.582 apostas premiadas com R$ 115,28.