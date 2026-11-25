AUTOMOBILISMO

Rallye do Batom vai realizar prova de 150 km com mulheres em Salvador e RMS

Evento reúne motoristas apaixonadas por aventura, velocidade e desafios, e não exige experiência

Gil Santos

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:00

Evento está na 28ª edição Crédito: Divulgação

Uma prova de automobilismo promete agitar Salvador e Região Metropolitana, neste domingo (29). O Rallye do Batom está na 28ª edição, e reúne mulheres apaixonadas por aventura, velocidade e desafios sobre quatro rodas. O trajeto terá 150 quilômetros, em estradas pavimentadas e não pavimentadas, com largada e chegada no Shopping Bela Vista. A estimativa é de que a prova dure cerca de 4h30.

O eixo principal será a região da BR-324, passando por áreas de municípios como Camaçari, Simões Filho, Dias d’Ávila e São Francisco do Conde. Na última edição, a competição saiu do Distrito Naval em direção à Linha Verde. A organização é da empresa Coroa de Mochila, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB) e da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Serão aproximadamente 150 quilômetros, considerando os deslocamentos e os trechos cronometrados, distribuídos em quatro grandes setores de regularidade. Os veículos são 4x4 e 4x2. Toda a competição será realizada em vias abertas ao trânsito, sem utilização de propriedades particulares ou trechos fechados.

Não é necessário ter experiência prévia em provas de regularidade para participar. A competição conta com sete categorias, distribuídas de acordo com o perfil das duplas e o tipo de veículo. A participação masculina é permitida apenas em duplas formadas por convite de uma mulher, não sendo aceitas inscrições de equipes exclusivamente masculinas.

Segundo os organizadores, o objetivo é incentivar a participação feminina no automobilismo, com uma programação voltada tanto para competidoras experientes quanto para quem deseja participar pela primeira vez.

Quebrar tabu

A idealizadora do Rallye do Batom, Selma Morais, contou que o evento representa uma trajetória marcada pela integração, pelo aprendizado e pela quebra de barreiras em um esporte historicamente associado aos homens. Segundo Selma, é a continuidade de um projeto que vai além da competição.

“O Rallye do Batom é uma oportunidade de mostrar que as mulheres podem ocupar todos os espaços do automobilismo. É um evento que reúne aventura, aprendizado, amizade e superação. Queremos que cada participante se sinta incentivada a experimentar, aprender e descobrir que também pode fazer parte desse universo”, afirma Selma.

Para participar do Rallye, cada dupla precisa escolher uma categoria e fazer a doação de 40Kg de alimentos não perecíveis. Caso queira levar Zequinha (passageiro extra), existe um custo adicional de R$150 por pessoa, que dá direito ao kit completo do evento.