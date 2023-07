Receptador é preso com 16 celulares em Feira de Santana

Um homem foi autuado por receptação qualificada, ao ser flagrado com 16 celulares, sem comprovação da devida procedência, na quarta-feira (12), em Feira de Santana. Ele foi encontrado por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), com o apoio da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), no bairro da Lagoa Grande.



O mesmo que atua no ramo de revenda de aparelhos celulares, ao ser apresentado na delegacia, foi constatado no sistema que quatro dos aparelhos em posse, tinham restrição de furto e roubo, com boletins de ocorrência das cidades de Ruy Barbosa, Luis Eduardo Magalhães, Feira de Santana e Cipó.