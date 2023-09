Recicladores são detidos após agredir homem com golpes de facão na Orla

Três recicladores foram detidos na tarde da terça-feira (5) pela Guarda Civil Municipal depois de agredir com golpes de facão um homem no Jardim Armação, Orla de Salvador. Uma testemunha gravou os momentos em que a vítima recebe os golpes, que não foram dados com o lado da lâmina, em uma violenta cena de espancamento. Os agressores também usam um pedaço de madeira.



De acordo com a Guarda Municipal, os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de inteligência do Comando de Videomonitoramento para atender e ocorrência. Ao chegar lá, eles conseguiram localizar o trio agressor.