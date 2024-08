CULTURA

Recôncavo Afro Festival abre inscrições para grupos e artistas negros da região

O Recôncavo Afro Festival, evento que envolve música, audiovisual, artes visuais e dança, anuncia chamada pública para participação de profissionais negros e negras do Recôncavo da Bahia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de setembro no formulário disponível no site https://www.reconcavoafrofestival.com/inscricoes.