Reconhecimento de placas flagra veículo usado em assaltos e suspeito é conduzido

O serviço de inteligência da Policia Militar da Bahia (PM), através do reconhecimento de placas do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), conseguiu capturar um veículo usado em assaltos em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).



O carro, do modelo Sandero, foi encontrado pelo sistema que reconhece placas na sexta-feira (16) em trânsito. O Cicom emitiu alerta e agentes do Batalhão Gêmeos da PM foram em busca do veículo.



Ainda no bairro de São Cristóvão, os policiais encontraram o carro e um suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).