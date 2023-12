Reconstrução de escola em Paripe vai triplicar vagas ofertadas aos estudantes

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Álvaro Bahia vai ser reconstruído em Paripe. Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, assinaram nesta quarta-feira (6) a ordem de serviço para reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Álvaro Bahia, em Paripe, que sairá de 80 vagas para 300, ou seja, mais que triplo da capacidade de alunos, além de ter salas climatizadas e instalações modernas. O valor investido na obra será de R$10 milhões.



“O Cmei Álvaro Bahia terá mais equipamentos, mais tecnologia, inovação e sustentabilidade. As escolas que temos construído têm sido melhores do que muitas que são particulares. E é com esse padrão de qualidade que nós vamos elevar ainda mais o nível da educação de Salvador”, destacou Bruno Reis, lembrando das recentes entregas feitas em Paripe. Há quase um mês, a Prefeitura inaugurou no bairro a Escola Visconde de Cairu.

Ainda durante o discurso, o chefe do Executivo municipal reforçou o poder transformador da educação para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Seguindo essa premissa, a gestão não tem medido esforços para modernizar a rede.

“São cerca de 200 escolas que nós reformamos e ampliamos. E, na semana que vem, a gente vai abrir o pregão eletrônico para comprar R$20 milhões em aparelhos de ar-condicionado para climatizar todas as salas de aula em prédios públicos de Salvador. Além disso, estamos cobrindo 80 quadras esportivas”, listou.

Nova estrutura

Os problemas estruturais e de espaço do antigo Cmei Álvaro Bahia ficarão no passado. Um dos avanços é que as instalações sairão de quatro salas para 12, sendo todas elas climatizadas. Serão 2,4 mil metros quadrados de área construída com sala multiuso, copa, depósito de material didático, área de serviço, parque infantil, sanitários PCD, elevador, sala de leitura e AEE, sistema de captação de energia solar, reutilização de água pluvial, playground e recreio descoberto, entre outros equipamentos com ambientes confortáveis e seguros para atender toda comunidade escolar.

Diretora do local, Márcia Ferreira ficou bastante emocionada ao comentar sobre o projeto da nova escola, que atende à comunidade há 29 anos. “Muitos pais estavam atrás de vaga para matricular seus filhos aqui, mas a capacidade não permitia. Isso me causava muita tristeza, pois só podíamos atender 80 alunos. Com esse aumento, vamos poder atender à maioria dos pedidos”, avaliou.

“Essa é mais uma grande intervenção aqui na região do Subúrbio. Desta vez, uma unidade voltada para Educação Infantil, na qual vamos incrementar a oferta de escola em tempo integral. Trata-se de um equipamento completo, dentro do maior pacote de investimentos da história da nossa cidade”, frisou Thiago Dantas.

O centro de educação vai se somar a outras unidades municipais de ensino que existem em Paripe, sendo uma delas a recém-inaugurada Escola Visconde de Cairu. A Prefeitura também já projeta a reconstrução da Escola Almirante Ernesto de Mourão Sá.