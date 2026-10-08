GESTÃO

Rede Bahia é destaque em prêmio nacional de gestão jurídica

Departamento Jurídico conquistou o primeiro e o segundo lugares no segmento Mídia, Telecomunicações e Entretenimento em premiação promovida pela Intelijur

D Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:45

Rede Bahia se destaca em premiação nacional Crédito: Divulgação

No último dia 02 de outubro aconteceu no WTC, em São Paulo, a premiação do 10º Prêmio de Melhores Práticas de Gestão de Departamentos Jurídicos do Brasil, promovido pela Intelijur. Esse ano foram 180 práticas inscritas.

O Departamento Jurídico da Rede Bahia, que inscreveu duas práticas (LGPD e Gestão de Contratos), conquistou o 1º e o 2º lugar no segmento Mídia, Telecomunicações e Entretenimento, e ficou em 6º lugar no cômputo geral.

Manuela Monteiro, Head do Departamento Jurídico, Érica Pinheiro, Advogada e Encarregada de Dados (DPO), e Flora Lima, Advogada, também foram premiadas com o selo de profissional de alto desempenho.