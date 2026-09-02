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Rede de supermercado terá lojas abertas a partir de 6h e descontos de até 30% na Bahia

Ação acontece no próximo fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:02

Sabadão do Assaí terá lojas abertas mais cedo e ofertas de até 30% na Bahia Crédito: Divulgação 

Os consumidores baianos poderão aproveitar descontos de até 30% em produtos de diferentes categorias durante a edição do Sabadão do Assaí, que acontece nos próximo sábado (5) e domingo (6), véspera do feriado da Independência do Brasil. A campanha será realizada em todas as unidades da rede na Bahia.

No sábado (5), as lojas abrirão mais cedo, a partir das 6h. Entre os produtos com ofertas estão itens de alimentos, higiene e beleza e limpeza. O aplicativo Meu Assaí também contará com condições exclusivas para clientes cadastrados, reunindo mais de mil produtos em promoção.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
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Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

“Os clientes que estiverem em uma das unidades do Assaí poderão iniciar o mês com a despensa abastecida e com economia garantida. Com o Sabadão, o Assaí promove a oportunidade de garantir produtos de qualidade, com excelentes preços”, afirma Paulo Cunha, diretor regional do Assaí na Bahia e em Sergipe.

No pagamento, os clientes poderão utilizar Pix, cartões de crédito e débito, dinheiro, vale-alimentação e carteiras digitais, como Mercado Pago, PicPay e PagBank. A rede também disponibiliza o cartão Passaí, que garante acesso ao preço de atacado mesmo na compra de apenas uma unidade e permite parcelamento em até três vezes sem juros.

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