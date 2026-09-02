OFERTAS EXCLUSIVAS

Rede de supermercado terá lojas abertas a partir de 6h e descontos de até 30% na Bahia

Ação acontece no próximo fim de semana

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:02

Sabadão do Assaí terá lojas abertas mais cedo e ofertas de até 30% na Bahia Crédito: Divulgação

Os consumidores baianos poderão aproveitar descontos de até 30% em produtos de diferentes categorias durante a edição do Sabadão do Assaí, que acontece nos próximo sábado (5) e domingo (6), véspera do feriado da Independência do Brasil. A campanha será realizada em todas as unidades da rede na Bahia.

No sábado (5), as lojas abrirão mais cedo, a partir das 6h. Entre os produtos com ofertas estão itens de alimentos, higiene e beleza e limpeza. O aplicativo Meu Assaí também contará com condições exclusivas para clientes cadastrados, reunindo mais de mil produtos em promoção.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

“Os clientes que estiverem em uma das unidades do Assaí poderão iniciar o mês com a despensa abastecida e com economia garantida. Com o Sabadão, o Assaí promove a oportunidade de garantir produtos de qualidade, com excelentes preços”, afirma Paulo Cunha, diretor regional do Assaí na Bahia e em Sergipe.