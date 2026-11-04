PROMOÇÃO

Rede de supermercados lança campanha com sorteio de 20 carros e vales-compra de R$ 750 na Bahia

Promoção contempla clientes que fizerem compras a partir de R$ 100 nas lojas da rede

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:16

Atakadão Atakarejo Crédito: Divulgação

O Atakarejo lançou a campanha “Fim de Ano Premiado Atakarejo”, que vai distribuir 20 carros zero quilômetro e milhares de vales-compra no valor de R$ 750. A promoção começou nesta terça-feira (3) e segue até 3 de janeiro de 2027, nas 54 lojas da rede, distribuídas entre Bahia e Sergipe.

Para participar, os clientes devem realizar compras a partir de R$ 100 e cadastrar a nota fiscal no site oficial da campanha. Não há limite de participações: cada compra que atender ao valor mínimo pode ser cadastrada para concorrer aos prêmios.

Rede de supermercados lança campanha com sorteio de 20 carros e vales-compra de R$ 750 na Bahia 1 de 5

Após o cadastro da nota fiscal, o consumidor poderá saber imediatamente se ganhou um dos vales-compra de R$ 750. Já os sorteios dos 20 carros serão realizados ao longo dos meses de novembro, dezembro e janeiro, seguindo os resultados da Loteria Federal.

A campanha também prevê chances em dobro para os clientes que comprarem produtos das marcas participantes. Entre elas estão Sadia, Nestlé, Marilan, Colgate Total, Guaraná Antarctica, Yoki, Seara, Coca-Cola, Omo, Comfort, Hellmann’s, Huggies, Pantene, Bauducco, Hershey’s, Heinz e Nivea.