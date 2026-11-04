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Rede de supermercados lança campanha com sorteio de 20 carros e vales-compra de R$ 750 na Bahia

Promoção contempla clientes que fizerem compras a partir de R$ 100 nas lojas da rede

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:16

atacadista
Atakadão Atakarejo Crédito: Divulgação

O Atakarejo lançou a campanha “Fim de Ano Premiado Atakarejo”, que vai distribuir 20 carros zero quilômetro e milhares de vales-compra no valor de R$ 750. A promoção começou nesta terça-feira (3) e segue até 3 de janeiro de 2027, nas 54 lojas da rede, distribuídas entre Bahia e Sergipe.

Para participar, os clientes devem realizar compras a partir de R$ 100 e cadastrar a nota fiscal no site oficial da campanha. Não há limite de participações: cada compra que atender ao valor mínimo pode ser cadastrada para concorrer aos prêmios.

Rede de supermercados lança campanha com sorteio de 20 carros e vales-compra de R$ 750 na Bahia

1. Período: promoção acontece de 3 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027, nas 54 lojas da rede na Bahia e em Sergipe. por Divulgação
2. Prêmios: serão sorteados 20 carros zero quilômetro e distribuídos milhares de vales-compra de R$ 750. por Divulgação
3. Como participar: a cada compra a partir de R$ 100, o cliente deve cadastrar a nota fiscal no site fimdeanoatakarejo.com.br. por Divulgação
4. Chances em dobro: compras de produtos das marcas participantes da campanha dão chances dobradas de ganhar. por Divulgação
5. Mega Black Atakarejo: a rede também terá uma campanha de descontos durante novembro, com data ainda a ser divulgada. por Divulgação
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1. Período: promoção acontece de 3 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027, nas 54 lojas da rede na Bahia e em Sergipe. por Divulgação

Após o cadastro da nota fiscal, o consumidor poderá saber imediatamente se ganhou um dos vales-compra de R$ 750. Já os sorteios dos 20 carros serão realizados ao longo dos meses de novembro, dezembro e janeiro, seguindo os resultados da Loteria Federal.

A campanha também prevê chances em dobro para os clientes que comprarem produtos das marcas participantes. Entre elas estão Sadia, Nestlé, Marilan, Colgate Total, Guaraná Antarctica, Yoki, Seara, Coca-Cola, Omo, Comfort, Hellmann’s, Huggies, Pantene, Bauducco, Hershey’s, Heinz e Nivea.

Além da campanha de fim de ano, a rede também anunciou a realização da Mega Black Atakarejo, com ofertas especiais durante o mês de novembro. A data da ação ainda será divulgada pela empresa.

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