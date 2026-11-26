PROMOÇÕES

Rede de supermercados terá cupons de até R$ 100 e ofertas especiais na Black Friday

GBarbosa prepara descontos em eletrodomésticos e outros produtos, além de parcelamento diferenciado

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11:08

Black Friday do GBarbosa terá cupons de até R$ 100 e parcelamento em até 36 vezes Crédito: Divulgação

O GBarbosa, marca da rede Cencosud, anunciou as ações da Black Friday 2026 com uma série de benefícios exclusivos para compras realizadas pelo site, aplicativo e lojas físicas da rede no Nordeste. Durante o período, os consumidores poderão aproveitar ofertas especiais em diferentes setores, incluindo eletrodomésticos da linha branca, eletroportáteis, televisores e aparelhos de ar-condicionado.

Os destaques incluem TVs de tela grande, aparelhos de ar-condicionado com tecnologia de economia de energia e refrigeradores. Também fazem parte das promoções produtos essenciais para o dia a dia, como fritadeiras elétricas, fogões e smartphones. Para quem deseja antecipar as compras de fim de ano, cervejas, vinhos, destilados e azeites também terão preços especiais.

As ofertas de eletrodomésticos estarão disponíveis até segunda-feira (30). Para a Black Friday, a rede reforçou os estoques e preparou condições diferenciadas de pagamento. No Cartão GBarbosa, os clientes poderão parcelar compras de itens selecionados em até 20 vezes sem juros. Já pelo Carnê GB, o pagamento poderá ser dividido em até 36 parcelas fixas.

Na sexta-feira (27) e no sábado (28), os consumidores também poderão utilizar cupons de desconto que variam de R$ 50 a R$ 100, conforme o valor total da compra. Os benefícios serão válidos exclusivamente nas respectivas datas e para pedidos realizados pelo site www.gbarbosa.com.br. As compras poderão ser entregues em domicílio ou retiradas em lojas selecionadas. No dia 27, também haverá cupons de frete grátis para pedidos a partir de R$ 400.

Confira as principais ofertas em Sergipe e na Bahia pelo aplicativo GBarbosa:

Smart TV 50" Semp Full HD por 20 parcelas de R$ 90 sem juros no Cartão GBarbosa;

Lavadora Midea 13 kg por 20 parcelas de R$ 80 sem juros no Cartão GBarbosa;