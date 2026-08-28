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Rede de supermercados vai distribuir vales-compras de R$ 750 e seis superprêmios de R$ 32 mil na Bahia

Promoção começa na próxima segunda-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:26

atacadista
Atakadão Atakarejo Crédito: Divulgação

O Atakarejo vai distribuir mais de R$ 700 mil em prêmios durante a campanha de aniversário de 32 anos da rede. A ação será realizada entre 31 de agosto e 30 de setembro e terá centenas de vales-compras de R$ 750, além de seis superprêmios de R$ 32 mil.

Para participar, os clientes precisam fazer compras a partir de R$ 100 em uma das 54 lojas da rede e cadastrar a nota fiscal no site da promoção. É possível participar mais de uma vez, desde que sejam realizadas novas compras dentro das regras da campanha.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

Após o cadastro da nota fiscal, o consumidor poderá saber imediatamente se foi contemplado com um dos vales-compras de R$ 750. Já os seis superprêmios de R$ 32 mil serão sorteados ao longo de setembro, seguindo os resultados da Loteria Federal.

A promoção também oferece chances dobradas para os consumidores que comprarem produtos das marcas participantes. Entre elas estão Sadia, Nestlé, Yoki, Seara, Coca-Cola, Omo, Ypê, Huggies, Nivea, Bauducco, Tirolez e Itambé.

A campanha acontece em todas as unidades do Atakarejo na Bahia e em Sergipe. O regulamento, as datas dos sorteios e a relação completa das marcas participantes podem ser consultados no site da promoção.

A primeira unidade do Atakarejo foi inaugurada em Salvador, em 1994. A empresa, que começou sua trajetória com Teobaldo Costa no comércio de frutas, verduras e outros produtos, atualmente conta com 54 lojas nos dois estados.

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