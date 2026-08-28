Rede de supermercados vai distribuir vales-compras de R$ 750 e seis superprêmios de R$ 32 mil na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:26
O Atakarejo vai distribuir mais de R$ 700 mil em prêmios durante a campanha de aniversário de 32 anos da rede. A ação será realizada entre 31 de agosto e 30 de setembro e terá centenas de vales-compras de R$ 750, além de seis superprêmios de R$ 32 mil.
Para participar, os clientes precisam fazer compras a partir de R$ 100 em uma das 54 lojas da rede e cadastrar a nota fiscal no site da promoção. É possível participar mais de uma vez, desde que sejam realizadas novas compras dentro das regras da campanha.
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Após o cadastro da nota fiscal, o consumidor poderá saber imediatamente se foi contemplado com um dos vales-compras de R$ 750. Já os seis superprêmios de R$ 32 mil serão sorteados ao longo de setembro, seguindo os resultados da Loteria Federal.
A promoção também oferece chances dobradas para os consumidores que comprarem produtos das marcas participantes. Entre elas estão Sadia, Nestlé, Yoki, Seara, Coca-Cola, Omo, Ypê, Huggies, Nivea, Bauducco, Tirolez e Itambé.
A campanha acontece em todas as unidades do Atakarejo na Bahia e em Sergipe. O regulamento, as datas dos sorteios e a relação completa das marcas participantes podem ser consultados no site da promoção.
A primeira unidade do Atakarejo foi inaugurada em Salvador, em 1994. A empresa, que começou sua trajetória com Teobaldo Costa no comércio de frutas, verduras e outros produtos, atualmente conta com 54 lojas nos dois estados.