Rede de supermercados volta a cobrar por sacolas plásticas em Salvador amanhã (10)

Cobrança ocorre após decisão do STF



Maysa Polcri

Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 05:30

A partir deste domingo (14), estabelecimentos voltam a distribuir sacolas plásticas gratuitamente Crédito: Paula Froés/Arquivo CORREIO

A rede de supermercados Atakarejo volta a cobrar por sacolas plásticas em Salvador a partir de sábado (10). O anúncio já circulava pelas unidades do estabelecimento na capital baiana desde o início do ano e foi confirmado pela assessoria ao CORREIO. Os valores das sacolas e o motivo da data escolhida, no entanto, não foram informados.

A retomada da cobrança ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender a lei municipal que obrigava os estabelecimentos a oferecer gratuitamente as sacolas ou embalagens aos clientes.

"Por decisão judicial do STF, não há obrigatoriedade de entrega gratuita de embalagens. Assim, a partir de 10/01/2026, as sacolas plásticas não serão mais distribuídas gratuitamente", diz trecho do comunicado divulgado pelo Atakarejo.

O Atakarejo orientou contato com a Associação Bahiana de Supermercados (Abase) para ter detalhes sobre a cobrança, uma vez que a medida do STF atende a um pedido da entidade. A instituição, no entanto, não retornou o contato. Vale ressaltar que, em 2024, quando houve pagamento pelas sacolas, os itens eram vendidos em Salvador por valores entre R$0,12 e R$0,32, segundo levantamento feito pela reportagem.

A reportagem ainda procurou outros mercados, como RedeMix, GBarbosa, Sam's Club e Assaí, mas não recebeu retorno.

O que acontece agora?

Enquanto não houver uma decisão definitiva, os estabelecimentos de Salvador não são obrigados a oferecer sacolas plásticas de forma gratuita. Isso porque, no dia 19 de dezembro, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu os efeitos da Lei Municipal nº 9.817/2024, que obrigava supermercados e estabelecimentos comerciais a oferecerem os itens de graça aos clientes. A suspensão vale até o julgamento final do processo, movido pela Associação Baiana de Supermercados (Abase).

Na decisão, o ministro destacou que há indícios de que a norma municipal contraria o entendimento já firmado pelo próprio Supremo. Gilmar Mendes lembrou que a Corte, ao julgar a ADI 7719, declarou inconstitucional a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de sacolas por supermercados, por violar o princípio da livre iniciativa, na Paraíba.

Segundo o ministro, a lei da capital baiana possui “conteúdo materialmente semelhante” ao de normas já consideradas inconstitucionais. Além disso, o relator reconheceu que pode gerar prejuízos aos estabelecimentos comerciais.

“O perigo de dano revela-se concreto e atual”, afirmou o ministro, ao mencionar as fiscalizações, autuações e multas aplicadas com base na legislação municipal enquanto o recurso ainda não foi julgado de forma definitiva.