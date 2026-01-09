Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rede de supermercados volta a cobrar por sacolas plásticas em Salvador amanhã (10)

Cobrança ocorre após decisão do STF

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri
  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Maysa Polcri

  • Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 05:30

A partir deste domingo (14), estabelecimentos voltam a distribuir sacolas plásticas gratuitamente
A partir deste domingo (14), estabelecimentos voltam a distribuir sacolas plásticas gratuitamente Crédito:  Paula Froés/Arquivo CORREIO 

A rede de supermercados Atakarejo volta a cobrar por sacolas plásticas em Salvador a partir de sábado (10). O anúncio já circulava pelas unidades do estabelecimento na capital baiana desde o início do ano e foi confirmado pela assessoria ao CORREIO. Os valores das sacolas e o motivo da data escolhida, no entanto, não foram informados.

A retomada da cobrança ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender a lei municipal que obrigava os estabelecimentos a oferecer gratuitamente as sacolas ou embalagens aos clientes.

"Por decisão judicial do STF, não há obrigatoriedade de entrega gratuita de embalagens. Assim, a partir de 10/01/2026, as sacolas plásticas não serão mais distribuídas gratuitamente", diz trecho do comunicado divulgado pelo Atakarejo.

O Atakarejo orientou contato com a Associação Bahiana de Supermercados (Abase) para ter detalhes sobre a cobrança, uma vez que a medida do STF atende a um pedido da entidade. A instituição, no entanto, não retornou o contato. Vale ressaltar que, em 2024, quando houve pagamento pelas sacolas, os itens eram vendidos em Salvador por valores entre R$0,12 e R$0,32, segundo levantamento feito pela reportagem. 

A reportagem ainda procurou outros mercados, como RedeMix, GBarbosa, Sam's Club e Assaí, mas não recebeu retorno. 

Rede de supermercados anuncia retorno de cobrança por sacolas plásticas

Mercado anuncia retorno de cobrança por sacolas plásticas em Salvador  por Reprodução
Decisão do STF liberou cobrança por estabelcimentos  por Reprodução/Boca do Rio Magazine
Fiscalização dos mercados em Salvador por irregularidades com sacolas recicláveis por Divulgação
Supermercados eram obrigados a fornecer sacolas de graça desde 2024  por CORREIO/ Paula Froés
Modelos de sacolas plásticas recicláveis vendidas em Salvador por Maysa Polcri/COREIO
1 de 5
Mercado anuncia retorno de cobrança por sacolas plásticas em Salvador  por Reprodução

O que acontece agora? 

Enquanto não houver uma decisão definitiva, os estabelecimentos de Salvador não são obrigados a oferecer sacolas plásticas de forma gratuita. Isso porque, no dia 19 de dezembro, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu os efeitos da Lei Municipal nº 9.817/2024, que obrigava supermercados e estabelecimentos comerciais a oferecerem os itens de graça aos clientes. A suspensão vale até o julgamento final do processo, movido pela Associação Baiana de Supermercados (Abase). 

Na decisão, o ministro destacou que há indícios de que a norma municipal contraria o entendimento já firmado pelo próprio Supremo. Gilmar Mendes lembrou que a Corte, ao julgar a ADI 7719, declarou inconstitucional a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de sacolas por supermercados, por violar o princípio da livre iniciativa, na Paraíba.

Leia mais

Imagem - STF suspende lei que obriga fornecimento gratuito de sacolas em mercados de Salvador

STF suspende lei que obriga fornecimento gratuito de sacolas em mercados de Salvador

Imagem - Procon notifica oito atacadistas em Salvador por descumprimento da lei das sacolas plásticas

Procon notifica oito atacadistas em Salvador por descumprimento da lei das sacolas plásticas

Imagem - Prefeitura notifica 44 mercados em Salvador por irregularidades com sacolas recicláveis

Prefeitura notifica 44 mercados em Salvador por irregularidades com sacolas recicláveis

Segundo o ministro, a lei da capital baiana possui “conteúdo materialmente semelhante” ao de normas já consideradas inconstitucionais. Além disso, o relator reconheceu que pode gerar prejuízos aos estabelecimentos comerciais.

“O perigo de dano revela-se concreto e atual”, afirmou o ministro, ao mencionar as fiscalizações, autuações e multas aplicadas com base na legislação municipal enquanto o recurso ainda não foi julgado de forma definitiva.

A lei, em vigor desde o ano passado, é de autoria do vereador Carlos Muniz (PSDB). A medida proíbe a disponibilização gratuita de sacolas plásticas (recicláveis ou não) em todos os estabelecimentos comerciais da cidade. Aqueles que optarem pela venda, só podem, segundo a legislação, vender sacolas recicláveis.

Mais recentes

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam internação em enfermaria mesmo com plano especial: ‘Absurdo’

Beneficiários do Planserv denunciam internação em enfermaria mesmo com plano especial: ‘Absurdo’
Imagem - Parque da Cidade recebe Jau, Banda Eva e tributo a Rita Lee neste fim de semana; confira programação

Parque da Cidade recebe Jau, Banda Eva e tributo a Rita Lee neste fim de semana; confira programação
Imagem - Conheça sete lugares em Salvador que têm happy hour de entradas e petiscos de até R$ 30% de desconto

Conheça sete lugares em Salvador que têm happy hour de entradas e petiscos de até R$ 30% de desconto

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP
02

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta no interior de SP

Imagem - O peso que travava a vida de 3 signos finalmente se dissolve e abre espaço para dias mais leves
03

O peso que travava a vida de 3 signos finalmente se dissolve e abre espaço para dias mais leves

Imagem - Um sinal claro surge a partir de hoje (8 de janeiro) e muda decisões importantes para Touro, Leão e outros 3 signos
04

Um sinal claro surge a partir de hoje (8 de janeiro) e muda decisões importantes para Touro, Leão e outros 3 signos