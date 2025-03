INDÚSTRIA

Refinaria lança programa para fortalecer cadeia produtiva

Acelen Performa dará suporte ao relacionamento com mais de 1,5 mil fornecedores

Donaldson Gomes

Publicado em 31 de março de 2025 às 17:00

Programa para fortalecer cadeia produtiva foi lançado em Salvador Crédito: Divulgação

Fortalecer conexões e acelerar resultados, investindo na qualidade, segurança e produtividade de toda a cadeia fornecedora, é o objetivo do Acelen Performa – Programa de Desempenho de Fornecedores, criado pela Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital. Lançado no dia 27, em Salvador, o programa colaborativo dá suporte ao setor de compras de materiais, insumos e serviços, e na gestão dos contratos, aperfeiçoando processos e alavancando o desempenho profissional e empresarial. >

Para Marcelo Mancini, vice-presidente de Supply Chain da Acelen, “o grande mérito do programa é alinhar os fornecedores com a visão e os valores da empresa, buscando resultados melhores para todos, além de contribuir para uma sociedade mais equânime e uma economia sustentável”. >

Atualmente, a Acelen conta com 1.500 fornecedores e mais de 300 contratos firmados para a Refinaria de Mataripe. A jornada de qualidade, segurança e produtividade do fornecedor começa com o cadastro no portal SAP Ariba SLP e a seleção dos parceiros, quando são verificadas as habilidades e qualificações. Após a aprovação, as empresas estão aptas a participarem de processos concorrenciais e, sendo aprovadas para firmar seus contratos, temos o início do processo de fornecimento para a empresa, com acompanhamento, e avaliação contínua do desempenho.>

Presente no lançamento, a superintendente do IEL-BA, Edneide Lima, destaca a importância dos projetos de qualificação e a parceria no Programa de Qualificação Profissional (PQF). “A participação da Acelen no PQF foi essencial para apoiar o desenvolvimento das empresas que já prestam serviço ou que puderam se qualificar para atender à companhia. Nosso grande objetivo é ajudar essas empresas a cumprirem seu papel dentro da cadeia onde atuam”.>

O Acelen Performa foi estruturado com base na Resolução nº 5 da ANP, respeitando o Código de Conduta para Fornecedores da Acelen, e estabelece regras e métrica de avaliação. Para Adriano Lima, diretor regional do Grupo Priner, parceiro da Acelen, “o programa é bastante robusto e inovador. Certamente, vai acelerar a geração de valor rumo à excelência”, comenta. Já Márcio Gentil, representante da Cascadura Turbo Solution LTDA, ressalta que o programa demonstra o compromisso da empresa com a participação ativa e o bom desempenho de seus fornecedores.>