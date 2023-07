Reforma chega ao Senado com mais perguntas que respostas

Alison Santana e Paulo Neto. Crédito: Reprodução

Apesar de trazer avanços, como a simplificação na cobrança e alguns tributos, a Reforma Tributária em curso no Congresso Nacional ainda provoca muitas incertezas em quem vai pagar esta conta e poderia ser mais ampla, acreditam especialistas que participaram do programa Política & Economia, veiculado ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Aprovada na Câmara dos Deputados no primeiro semestre, as mudanças agora serão apreciadas no Senado Federal, que retorna do recesso legislativo, na próxima semana.

O especialista em tributos Alison Santana, da Impacto Empresarial, defendeu a necessidade de unificar todos os tributos, além da definição de algumas faixas de alíquotas, no lugar de uma única. Já Paulo Neto, da Nexxa Inteligência Empresarial, acredita que é necessário incluir o Simples Nacional, regime que abarca 90% das empresas brasileiras, no conjunto das mudanças. Mesmo com a aprovação dos deputados, os dois especialistas disseram ao jornalista Donaldson Gomes, durante a conversa, que esperam por muitas mudanças ainda no projeto.

O que não se espera em relação às mudanças que estão em curso é uma redução da carga tributária, apontam os especialistas. Há expectativas de uma simplificação e de mais clareza em relação ao cumprimento das obrigações fiscais.

“A reforma é um bolo que ainda está sendo preparado, está indo para o Senado, mas eu acredito que estamos dando um grande passo, principalmente em relação à unificação dos impostos”, avalia Alison Santana. Ele lembra que determinados tributos, com a mesma funcionalidade, seguindo a mesma legislação, hoje são cobrados de maneira separadas. É o caso do Pis e do Cofins, diz. “Praticamente a mesma coisa, mas cobrados em guias separadas”, explica. Com a unificação, ainda que não traga uma redução da carga, deverá facilitar a compreensão, acredita.

Paulo Neto destacou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deixou a Câmara rumo ao Senado já saiu com a indicação de 58 projetos de leis complementares relacionados a ela. “Hoje estamos vivendo um marco importante em nosso país. Se fala em reforma desde que eu comecei minha vida profissional, com 16 anos”, lembra. “Já se falava da necessidade de uma reforma porque a complexidade do sistema tributário já era um problema e isso só piorou com o passar dos tempos”, acredita.

“Tem pelo menos 58 assuntos que eles não quiseram debater, até por estratégia política, que ainda serão tratados. Obviamente, há muita coisa que ainda deverá ser modificada com estes projetos”, acredita Neto. Alison ainda complementou a observação do colega de profissional: “Até que seja colocada na rua é possível que tenhamos uma indicação de pelo menos outros 50 projetos de lei”. Basicamente, o que foi aprovado é o que mexe diretamente com a Constituição e, ainda assim, a PEC tem 40 páginas.

Para Paulo Neto, a discussão sobre as mudanças já é algo a ser comemorado. “Vivemos um bom momento porque nunca estivemos tão próximos de uma alteração tão significativa da ordem econômica do país. Além disso, as pessoas têm a oportunidade de ter mais clareza sobre como funciona o sistema, entender como se cobra imposto no Brasil”, diz.

No Brasil, cobram-se tributos pela renda, pelo lucro e consumo. Neste cenário, há impostos e taxas que são bem destacadas, entretanto uma parcela significativa disso incide sobre o que é consumido e passa batida nas contas dos cidadãos. “Tem muita gente que nem consegue perceber que paga imposto e essas pessoas são as que mais pagam”, avalia Alison Santana.

“O consumidor hoje, quando compra um produto numa loja, não sabe quanto está pagando de imposto ali, ele sabe o custo total. Nos Estados Unidos, que usa um sistema parecido com o que está sendo trazido, é possível identificar o preço do produto e, no momento do pagamento, informa-se o valor da tributação”, explica Neto. “Aqui no Brasil, o produto tem um valor final em que já está embutida a tributação, que muitas vezes é cobrada mais de uma vez”, diz.