Região Metropolitana de Salvador registra segunda menor prévia de inflação do país em março

A prévia da inflação de março na RMS foi puxada por alimentação e saúde, com impacto também da gasolina

Publicado em 26 de março de 2024 às 15:27

Em março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 0,23% na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e foi o 2º mais baixo dentre os 11 locais pesquisados. O IPCA-15 é uma prévia da inflação oficial do mês, refletindo os preços coletados entre 16 de fevereiro e 14 de março. Alimentação e saúde foram os setores que mais colaboraram para o aumento da prévia.

A prévia da inflação de março na RMS foi puxada por alimentação (+1,08%) e saúde (+0,81%), com impacto também da gasolina (+1,11%) com o aumento nos preços de cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para formar o índice. Com o fim do impacto sazonal dos preços da educação, alimentação e bebidas voltou a ter o maior aumento entre os grupos, como havia ocorrido em janeiro, com alta de 1,08%.

Tanto os alimentos comprados para consumo no domicílio (1,09%) quanto comer fora (1,05%) tiveram altas significativas, puxadas, no primeiro caso, por itens como banana-prata (8,79%), pão francês (2,17%) e leite em pó (4,47%); e, no segundo caso, por refeições - almoço ou jantar fora (0,95%) e lanche (1,01%).

Dos 10 produtos e serviços que mais aumentaram de preço, na RM Salvador, segundo o IPCA-15 de março, 8 foram alimentos, liderados pelo coentro (22,27%), o cheiro-verde (14,33%) e o repolho (12,29%).

O grupo saúde e cuidados pessoais teve o segundo maior aumento médio de preços (0,81%) e deu a segunda contribuição de alta mais importante para o IPCA-15 do mês, na RMS. Foi puxado principalmente pelos medicamentos em geral (produtos farmacêuticos, 1,98%) e pelos planos de saúde (0,78%). Estes últimos exerceram a segunda maior pressão inflacionária individual, na prévia de março.

Comparações

O indicador da RMS mostrou desaceleração (aumentou menos) em relação ao verificado em fevereiro (quando havia sido de 0,90%); ficou abaixo do nacional (que foi de 0,36%); e foi o 2º mais baixo dentre os 11 locais pesquisados. Foi, ainda, o menor para um mês de março em 4 anos, desde 2020, quando tinha sido de 0,10%.

Com esse resultado, o índice da RM Salvador tem alta de 1,49% no primeiro trimestre de 2024. Também é o menor acumulado para o período desde 2020 (quando havia sido de 1,07%), mas segue um pouco acima do registrado no Brasil como um todo (1,46%), sendo o 6º mais alto entre os 11 locais investigados.

Deflação

As deflações registradas em transportes (-0,37%) e vestuário (-1,21%) foram as principais responsáveis, nessa ordem, por segurar o aumento geral do IPCA-15, em março, na RM Salvador.

No primeiro caso, as contribuições mais significativas vieram das passagens aéreas (-19,35%, maior queda média de preços entre todos os itens pesquisados) e do aluguel de veículos (-11,70%, segunda deflação mais intensa entre todos os itens).

No segundo caso, as roupas femininas (-1,89%) e masculinas (-1,05%) exerceram as principais influências.

Apesar de o grupo transportes ter sido importante para segurar o aumento da prévia da inflação de março na RM Salvador, a gasolina foi o item cujo aumento individual (1,11%) mais puxou para cima o IPCA-15 do mês.