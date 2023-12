Região Metropolitana vira destino de táxis roubados em Salvador

O carro do taxista sequestrado na Avenida ACM, em Salvador, e liberado em Candeias na última terça-feira (5) foi visto pela última vez em Cambonas, área rural da cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O destino do veículo de modelo Gran Siena que foi levado por um suspeito, no entanto, não é incomum para táxis que são roubados na capital.

Pelo menos, é o que indica a Associação Geral de Taxistas (AGT), que monitora os registros de assaltos contra a categoria. "Os meliantes estão agindo no sentido de pegar esses veículos e levar para o interior, principalmente na Região Metropolitana. Então, Simões Filho e Candeias são um dos principais destinos pelos casos que registramos por aqui", afirma Denis Paim, que é presidente da AGT.

Uma fonte da polícia, que prefere não se identificar e nem revelar o cargo, explica que a RMS como destino é uma ação dos criminosos para dificultar a recuperação dos veículos. "Essa transição para a Região Metropolitana acontece devido uma resposta mais rápida em casos registrados na capital. Com o nível de monitoramento de Salvador em câmeras e efetivo policial, a probabilidade de ser localizado com um veículo roubado aqui é muito maior do que por lá", explica.

"É constante os roubos que acontecem com carros que vão para a região da RMS e alguma vezes são encontrados já sem as faixas para não serem reconhecidos como táxis. O motivo ainda não é algo que se tem definido, mas estamos dialogando para com o poder público por ações que reduzam esse problema", fala Paim.