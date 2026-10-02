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Rei Momo e Rainha da Micareta de Feira vão receber R$ 2,5 mil; inscrições começam nesta segunda (5)

Concurso terá duas etapas de seleção, marcadas para 22 de outubro e 4 de novembro; veja os critérios que serão avaliados pelos jurados

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:58

Micareta de Feira 2026: veja como se inscrever no concurso de Rei Momo, Rainha e Princesas Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Feira de Santana

A prefeitura de Feira de Santana definiu as regras para o concurso que vai escolher o Rei Momo, a Rainha, a 1ª Princesa e a 2ª Princesa da Micareta 2026. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (5) e seguem até o dia 14, na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), localizada na Rua Estados Unidos, nº 37, no bairro Kalilândia.

As informações constam no regulamento publicado pela organização do concurso no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (2). Os candidatos poderão se inscrever das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Micareta de Feira 2026: veja como se inscrever no concurso de Rei Momo, Rainha e Princesas 1 de 4

O Rei Momo e a Rainha da Micareta receberão premiações de R$ 2.500 cada. Já a 1ª Princesa e a 2ª Princesa receberão R$ 2 mil cada. Ao todo, a premiação destinada aos quatro títulos será de R$ 9 mil. O pagamento será realizado por depósito em conta corrente do vencedor em até 60 dias úteis após a realização do concurso.

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e não ser cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau de integrantes da Comissão Organizadora ou de servidores da Secel.

Também não poderão concorrer ao título aqueles que foram eleitos na edição anterior. O regulamento estabelece ainda que peso e altura não serão considerados na escolha do Rei Momo, da Rainha e das Princesas.

Documentos

No momento da inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário e assinar um termo de responsabilidade. Também será necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de domicílio eleitoral e comprovante de residência, além de certidões negativas de débitos tributários federais, estaduais e municipais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Os participantes deverão entregar ainda uma fotografia colorida de corpo inteiro, no tamanho 10x15 centímetros.

O concurso será dividido em duas fases. A primeira etapa está marcada para 22 de outubro, enquanto a segunda ocorrerá em 4 de novembro. A ordem de apresentação dos candidatos será definida por ordem alfabética.

A Comissão Julgadora será formada por 10 integrantes, divididos em grupos de cinco jurados para cada fase. Na primeira etapa, os candidatos participarão de um desfile de passarela. Na segunda, os selecionados voltarão a desfilar e serão avaliados pelos jurados.

Para a escolha da Rainha e das Princesas, serão considerados critérios como simpatia, graciosidade, apresentação, criatividade, empolgação, desenvoltura, postura, elegância e empatia com o público.

Já os candidatos a Rei Momo serão avaliados, entre outros aspectos, pela simpatia, apresentação, criatividade, empolgação, conjunto, irreverência, carisma e alegria contagiante, além da empatia com o público.

Compromissos

Os eleitos deverão cumprir a programação oficial da Micareta 2026, incluindo a abertura da festa, demais eventos oficiais, programas de televisão, rádio e internet, além de atividades com blocos, comunidades e agremiações micaretescas.

A prefeitura vai fornecer aos eleitos figurinos para os desfiles, transporte, alimentação e segurança, exclusivamente para o cumprimento da programação oficial.

Durante o período dos festejos, Rei Momo, Rainha e Princesas deverão permanecer em Feira de Santana e ficarão à disposição da secretaria responsável. O regulamento também determina que eles não poderão ser acompanhados por familiares ou amigos durante as atividades micaretescas.

Outra regra prevista é a proibição do consumo de bebidas alcoólicas pelos eleitos durante o mandato. O uso de substâncias psicoativas ilícitas também não é permitido. Os candidatos classificados para a final também deverão participar dos ensaios, atividades formativas, como cursos, reuniões e aulas, desfiles descentralizados e da agenda oficial da Micareta.