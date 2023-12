Renovação da matrícula na rede estadual pode ser feita até hoje (21)

Renovação da matrícula na rede estadual foi prorrogada. Crédito: SEC/Divulgação

A renovação da matrícula dos estudantes da rede estadual para o ano letivo de 2024 pode ser feita até esta quinta-feira (21), em toda a Bahia. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), com a prorrogação do prazo, o processo deve ser feito na própria unidade escolar em que o estudante vai concluir o atual ano letivo. Para a matrícula, os estudantes devem estar com frequência regular no ano letivo de 2023.



“Para renovar a matrícula, basta que o estudante que esteja regularmente matriculado no ano letivo em curso se dirija à secretaria escolar para assinar a lista de renovação, dentro do prazo legal, e desde que a unidade escolar ofereça o ano/série subsequente. Vale lembrar que podem assinar a listagem para a renovação os estudantes maiores de 16 anos ou responsáveis legais, quando do seu interesse em renovar a matrícula na mesma unidade escolar”, diz o superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar da pasta.

Os alunos que quiserem mudar de escola ou cuja escola onde estiverem matriculados não ofereça a série subsequente devem ficar atentos ao prazo da matrícula oficial na rede estadual de ensino, que será em janeiro, de forma 100% on-line. Estudantes que perderem o prazo de renovação também correm o risco de perder a vaga no colégio onde já estudam.

O superintendente Ricardo Moraes destacou a necessidade da atualização dos dados dos estudantes no ato da renovação, com a entrega de documentos como CPF e comprovante de endereço dele ou da mãe, pai ou responsável. “Essa atualização é fundamental para que, caso se enquadre nos critérios, o estudante e sua família possam ter acesso a programas de permanência estudantil e de combate à evasão escolar, como é o caso do Bolsa Presença”, explica.

Matrícula

O prazo oficial da matrícula da rede estadual de ensino é de 15 a 23 de janeiro. Segundo a SEC, processo é simples e acontecerá de forma on-line. É possível fazer por qualquer aparelho, inclusive tabletes e celulares. Basta acessar o Portal do Governo (ba.gov.br).

A orientação da secretaria é para que os estudantes, pais, mães ou responsáveis entrem na plataforma de serviços e façam o cadastro previamente. Nos dias da matrícula, depois de seguir o passo a passo orientado pela plataforma, os estudantes ou os responsáveis devem ir presencialmente à unidade escolar para o qual foram matriculados. Lá, devem entregar os documentos solicitados, no prazo estabelecido no comprovante de matrícula.

De acordo com o calendário, a matrícula terá início no dia 15 de janeiro para as Pessoas com Deficiência (PcD). No dia seguinte, 16 de janeiro, será a vez da transferência do estudante que concluiu o ano letivo em 2023 na rede estadual de ensino e que pretende se transferir para outra unidade escolar da própria rede, seja por vontade própria, seja porque a unidade escolar onde estudou não oferta a série seguinte.