Repórter da TV Bahia recebe título de cidadã soteropolitana

A jornalista Giana Mattiazzi, repórter da TV Bahia (Rede Globo), recebeu o título de cidadã soteropolitana nesta terça-feira (19). A honraria foi proposta pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz (PSDB), e entregue no plenário lotado. Natural de São Leopoldo, município do Rio Grande do Sul, Giana mora há 21 anos em Salvador, e há nove anos aparece nos telejornais da TV Bahia fazendo reportagens dos mais diversos gêneros e assuntos.

A cerimônia começou com um samba de roda cantado pelas crianças do grupo Violinha Boa, versão mirim do Viola de Doze, que abriram uma roda no meio do plenário. Os pais e a avó da homenageada também compareceram à cerimônia. A diretora de jornalismo da Rede Bahia, Ana Raquel Copetti, ficou emocionada na tribuna ao falar do processo de integração com a cidade e a cultura. Ela também é gaúcha.