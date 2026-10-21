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Resort em Praia do Forte é o único do Brasil a concorrer ao título de melhor do mundo

Esta é a quarta vez consecutiva que o resort baiano concorre ao reconhecimento mundial

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:22

Tivoli Ecoresort Praia do Forteco
Tivoli Ecoresort Praia do Forteco Crédito: Divulgação

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, localizado em Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia, é o único representante brasileiro na disputa pelo título de melhor resort de praia do mundo no World Travel Awards 2026, uma das principais premiações internacionais do turismo. O empreendimento concorre com outros 16 resorts de diferentes países na categoria World’s Leading Beach Resort.

Além da indicação mundial, o Tivoli disputa três categorias na América do Sul: melhor resort de praia, melhor resort familiar e melhor hotel sustentável.

Esta é a quarta vez consecutiva que o resort baiano concorre ao reconhecimento mundial, após indicações em 2023, 2024 e 2025. Na última edição, o vencedor foi o Andilana Beach Resort, localizado em Madagascar.

O Tivoli já acumula importantes conquistas na premiação. Em 2025, foi eleito o melhor resort do Brasil e o melhor resort de praia da América do Sul, título que também conquistou em 2023.

A votação para o World Travel Awards 2026 está prevista para terminar em 30 de outubro e pode ser realizada pelo site oficial da premiação.

Tags:

Resort

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