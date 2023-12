Restaurantes populares recebem refeição especial com clima natalino em Salvador

Um almoço de Natal foi organizada nesta sexta-feira (22) nos restaurantes populares de São Tomé de Paripe e Pau da Lima, administrados pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Ao todo, foram servidas 1,1 mil refeições nas duas unidades.



O público presente também curtiu o som ambiente com canções temáticas, além de uma discreta decoração em alusão ao Natal.



“É um sentimento de muita alegria e de agradecer a Deus pela oportunidade de servir. As pessoas estão gratas não só pelo alimento, mas pelo acolhimento, dizendo que todos tratam bem. Assim vamos servindo e ajudando as pessoas, porque o mundo precisa disso, de paz, amor e acolhimento”, disse a vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos, que participou do almoço.