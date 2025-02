VEJA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

Reta final: desconto de 15% no IPVA termina nesta sexta (7)

Opção é para quitação em cota única

Esther Morais

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 07:44

IPVA de veículos pode ser pago com desconto Crédito: Paula Fróes/GOVBA

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto de 15% termina nesta sexta (7) na Bahia. Para esta opção, a quitação é em cota única, mas quem deixar a data passar ainda consegue desconto de 8% ou um parcelamento ao longo do ano. >

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), em todas as opções de pagamento disponíveis o desconto é calculado automaticamente. Entre as alternativas, é possível emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no portal ba.gov.br, opção válida apenas para quitação à vista do licenciamento integrado, que reúne o IPVA em cota única, taxa de licenciamento e eventuais multas. Neste caso, o contribuinte deve entrar com usuário e senha, escolher o serviço “Pagar Licenciamento Cota Única”, colocar o número do Renavam do veículo e gerar o DAE, que já vem com o código de barras e o QR Code do Pix para pagamento.>

Outra opção é a de efetuar o pagamento nos canais do Banco do Brasil, do Bradesco e do Bancoob, instituições bancárias parceiras da Sefaz-Ba. Nestes canais, que incluem agências, aplicativos e caixas eletrônicos, também será necessário informar o Renavam, seguindo o passo a passo estabelecido por cada instituição. Nos canais das instituições bancárias, é possível pagar apenas o imposto antecipado ou fazer a quitação do licenciamento integrado.>

É possível, ainda, emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no site da Sefaz, informando o Renavam do veículo, e, em seguida, fazer o pagamento via pix em qualquer banco.>

Desconto de 8% e parcelamento

Quem deixar para fazer a quitação integral do IPVA na primeira cota do parcelamento, cuja data varia de acordo com o número final da placa do veículo, também terá um desconto substancial, de 8%. Caso a opção seja pelo parcelamento, a Bahia também oferece condições que estão entre as melhores do país: o pagamento em cinco vezes poderá ser feito a partir de março. Para o parcelamento, é preciso que o valor devido seja no mínimo R$ 120,00.>

No caso de parcelamento, os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da quinta parcela. O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter direito ao parcelamento em cinco vezes.>

Confira calendário de pagamento do IPVA Crédito: Ascom/Sefaz-BA

Alertas do Detran

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), o contribuinte deve estar atento pois o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA, ou seja, para o automóvel estar regularizado é necessário quitar também débitos do licenciamento anual e multas, se houver. O prazo para ficar em dia com a documentação do veículo termina na data do vencimento da quinta parcela do imposto.>