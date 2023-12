Retornos serão fechados na Avenida Juracy Magalhães a partir desta quinta (7)

Dois retornos localizados em frente ao Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) serão fechados permanentemente a partir da tarde desta quinta-feira (7). Segundo a prefeitura, o bloqueio é necessário para avanço das obras do BRT que acontecem na Avenida Juracy Magalhães.



Com essa mudança, os condutores que estiverem no sentido Lucaia e desejam retornar para o sentido Parque da Cidade (Itaigara) farão a conversão num retorno provisório que será aberto alguns metros mais à frente do atual.