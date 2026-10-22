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'Você vai ver': réu ameaça filho de Mãe Bernadete durante júri

Sérgio Ferreira de Jesus foi condenado a 23 anos de prisão pela morte da líder quilombola; juíza determinou envio da ata ao DHPP para apuração

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:05

Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa
Caso Mãe Bernadete: 4º envolvido no crime é condenado a 23 anos de prisão Crédito: Reprodução

Nem a presença da juíza, do Ministério Público ou dos jurados impediu que Sérgio Ferreira de Jesus ameaçasse Jurandy Pacífico, filho de Mãe Bernadete, durante o quarto julgamento pela morte da líder quilombola, realizado nesta quarta-feira (21), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Sentado na primeira fila do plenário, Jurandy teria sido alvo da frase “Você vai ver”, proferida pelo réu durante a sessão.

Caso Mãe Bernadete

Mãe Bernadete por Reprodução
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa por Reprodução
BDM ameaça candidatos em quilombo baiano por Reprodução
Família e amigos pediram por justiça por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa por Bruno Wendel/Correio
Protesto antes de julgamento por Bruno Wendel/CORREIO
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Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
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Mãe Bernadete por Reprodução
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Mãe Bernadete por Reprodução

Segundo a ata do julgamento, a ameaça ocorreu logo após o interrogatório, quando o acusado é ouvido sobre os fatos pelos quais responde. Sérgio olhou para Jurandy e fez o gesto que foi interpretado como uma ameaça pelo filho da líder quilombola, por meio de leitura labial. Dois policiais militares que estavam na plateia também foram ouvidos e relataram que o réu proferiu palavras em tom raivoso.

A defesa alegou que Sérgio “teria batido no peito dizendo que ama Mãe Bernadete”, negando qualquer ameaça ou desconforto causado ao filho dela. A juíza Gelzi Maria Almeida Souza, no entanto, determinou o encaminhamento de uma cópia da ata ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para apuração. Ao final do julgamento, Sérgio foi condenado a 23 anos de prisão. Jurandy conta com escolta policial em razão de outras intimidações registradas desde o início das investigações.

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