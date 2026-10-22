NÃO SE INTIMIDOU

'Você vai ver': réu ameaça filho de Mãe Bernadete durante júri

Sérgio Ferreira de Jesus foi condenado a 23 anos de prisão pela morte da líder quilombola; juíza determinou envio da ata ao DHPP para apuração

Bruno Wendel

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:05

Caso Mãe Bernadete: 4º envolvido no crime é condenado a 23 anos de prisão Crédito: Reprodução

Nem a presença da juíza, do Ministério Público ou dos jurados impediu que Sérgio Ferreira de Jesus ameaçasse Jurandy Pacífico, filho de Mãe Bernadete, durante o quarto julgamento pela morte da líder quilombola, realizado nesta quarta-feira (21), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Sentado na primeira fila do plenário, Jurandy teria sido alvo da frase “Você vai ver”, proferida pelo réu durante a sessão.

Caso Mãe Bernadete 1 de 116

Segundo a ata do julgamento, a ameaça ocorreu logo após o interrogatório, quando o acusado é ouvido sobre os fatos pelos quais responde. Sérgio olhou para Jurandy e fez o gesto que foi interpretado como uma ameaça pelo filho da líder quilombola, por meio de leitura labial. Dois policiais militares que estavam na plateia também foram ouvidos e relataram que o réu proferiu palavras em tom raivoso.