'Você vai ver': réu ameaça filho de Mãe Bernadete durante júri

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Bruno Wendel
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:05
Nem a presença da juíza, do Ministério Público ou dos jurados impediu que Sérgio Ferreira de Jesus ameaçasse Jurandy Pacífico, filho de Mãe Bernadete, durante o quarto julgamento pela morte da líder quilombola, realizado nesta quarta-feira (21), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Sentado na primeira fila do plenário, Jurandy teria sido alvo da frase “Você vai ver”, proferida pelo réu durante a sessão.
Caso Mãe Bernadete
Segundo a ata do julgamento, a ameaça ocorreu logo após o interrogatório, quando o acusado é ouvido sobre os fatos pelos quais responde. Sérgio olhou para Jurandy e fez o gesto que foi interpretado como uma ameaça pelo filho da líder quilombola, por meio de leitura labial. Dois policiais militares que estavam na plateia também foram ouvidos e relataram que o réu proferiu palavras em tom raivoso.
A defesa alegou que Sérgio “teria batido no peito dizendo que ama Mãe Bernadete”, negando qualquer ameaça ou desconforto causado ao filho dela. A juíza Gelzi Maria Almeida Souza, no entanto, determinou o encaminhamento de uma cópia da ata ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para apuração. Ao final do julgamento, Sérgio foi condenado a 23 anos de prisão. Jurandy conta com escolta policial em razão de outras intimidações registradas desde o início das investigações.