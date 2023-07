Reunião do PDT Salvador define objetivos e traça principais ações para 2° semestre

Membros da comissão provisória se reuniram para debater o futuro do partido. Crédito: Divulgação

O PDT Salvador reuniu os membros da Comissão Provisória da Executiva Municipal, nesta segunda-feira (17), no auditório do Salvador Prime Work com o objetivo de discutir a reestruturação interna do partido e as principais metas para o segundo semestre de 2023. Participaram do encontro nomes como o presidente municipal do PDT, Leo Prates, o deputado estadual, Emerson Penalva, o presidente da Limpurb, Omar Gordilho e o secretário geral, José Carlos Araújo.

Durante o encontro os membros da comissão discutiram diferentes pontos que visam o fortalecimento do partido ao longo do segundo semestre e de olho nas eleições do próximo ano, a exemplo da implantação dos cursos de formação de candidatos, que dará suporte na preparação dos participantes do pleito municipal 2024, eleições do Diretório Municipal, os movimentos do PDT que serão implantados em Salvador, a montagem da chapa proporcional para 2024 e a construção das propostas e ideias para programa de governo.

De acordo com o presidente municipal da sigla, deputado federal Leo Prates, o reagrupamento das principais lideranças do partido neste momento é fundamental para traçar um planejamento estratégico que possibilite a expansão da atuação do PDT e consequente fortalecimento do partido.