BEM-ESTAR

Ribeira tem terapia, teatro e música nesta quinta no ‘Dia da Saúde Mental’

Ação gratuita será realizada no Largo do Papagaio, a partir das 14h

Bruno Wendel

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06:44

Dia da Saúde Mental reúne terapia, teatro e música Crédito: Divulgação

Teatro, música e atividades terapêuticas vão movimentar o Largo do Papagaio, na Ribeira, nesta quinta-feira (8), a partir das 14h. Com programação gratuita e aberta a todas as idades, o 'Dia da Saúde Mental' propõe uma tarde de acolhimento, cultura e cuidado.

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A programação inclui roda de terapia comunitária, distribuição de materiais informativos, encenação, recreação para crianças e atrações musicais. A iniciativa é promovida pela Recriar (Associação Reintegrando Crianças e Adolescentes em Risco), instituição sem fins lucrativos fundada pela missionária Eliete Alves de Moraes.

Há 21 anos, a entidade desenvolve ações voltadas ao bem-estar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na região. Quem quiser ajudar a custear as atividades da instituição pode fazer uma doação via Pix, usando o CNPJ 07.547.655/0001-23. Mais informações sobre o trabalho da Recriar estão disponíveis no Instagram, pelo perfil @assrecriar.

SERVIÇO

O que? 'Dia da Saúde Mental' com teatro, música e atividades terapêuticas;

Quando? Nesta quinta-feira, 8;

Onde? Largo do Papagaio, na Ribeira;

Horário? A partir das 14h;