Rifeiro de 32 anos morre após ser baleado dentro de carro no sul da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:56
Um rifeiro de 32 anos, identificado como Jailton Franca dos Santos, foi morto a tiros dentro de um carro em Gandu, no sul da Bahia, na quinta-feira (13).
De acordo com a Polícia Militar, equipes da 60ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para atender a uma ocorrência no bairro João Assis. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a vítima havia sido baleada e socorrida por populares para o Hospital Municipal de Gandu.
Jailton chegou a ser regulado para transferência ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos.
A área onde o crime ocorreu foi isolada para a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial de Gandu, que apuram a autoria e a motivação do homicídio.
Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região. Até o momento, ninguém foi preso.