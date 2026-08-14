CRIME

Rifeiro de 32 anos morre após ser baleado dentro de carro no sul da Bahia

Vítima foi identificada como Jailton Franca dos Santos

Millena Marques

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:56

Jailton Franca dos Santos Crédito: Reprodução

Um rifeiro de 32 anos, identificado como Jailton Franca dos Santos, foi morto a tiros dentro de um carro em Gandu, no sul da Bahia, na quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 60ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para atender a uma ocorrência no bairro João Assis. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a vítima havia sido baleada e socorrida por populares para o Hospital Municipal de Gandu.

Jailton chegou a ser regulado para transferência ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos.

A área onde o crime ocorreu foi isolada para a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial de Gandu, que apuram a autoria e a motivação do homicídio.