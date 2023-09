Roda de Conversa debate sobre combate ao trabalho escravo doméstico

Roda de Conversa será transmitida no Youtube. Crédito: Divulgação

O combate à escravidão contemporânea e a promoção da dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas serão debatidos nesta quarta-feira (20), às 19h, durante a Roda de Conversa “Trabalho Escravo Doméstico - Avanços e retrocessos na luta por dignidade profissional”. O evento pode ser acompanhado gratuitamente pela internet, através do canal do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado da Bahia (Safiteba), no canal oficial no YouTube (www.youtube.com/@safitebabahia4734).

A iniciativa é uma realização do Safiteba em parceria com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Anafitra), a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE-BA) e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas (Sindoméstica-BA).

Apesar dos avanços nas lutas em defesa da dignidade profissional e no combate ao trabalho escravo doméstico, alguns retrocessos acenderam o alerta sobre a permanência e tolerância dessa prática na sociedade brasileira. Como, por exemplo, a decisão judicial que autorizou o retorno à residência de seu antigo empregador, de uma trabalhadora doméstica resgatada após 40 anos de trabalho análogo à escravidão.