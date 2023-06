Rodoviária tem clima de festa e reclamações nesta quinta (22)

Embarque na rodoviária tem filas nesta quinta-feira. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

A Rodoviária de Salvador teve dois climas de despedida na manhã desta quinta-feira (22). No desembarque, uma banda e um grupo de forró animavam quem chegava à cidade com músicas tradicionais e passos de quadrilha. As roupas coloridas chamavam a atenção e divertia as crianças, enquanto as coreografias foram registradas em fotos e vídeos por passageiros que caminhavam pela plataforma.

Clima junino anima passageiros na rodoviária.

Do outro lado, porém, o clima era de insatisfação. Uma multidão se apertava na plataforma de embarque, onde faltava espaço e sobrava reclamação. Passageiros relataram até 2h de atraso na saída dos ônibus, falta de informação e de sinalização. A recepcionista Amanda Souza, 34 anos, estava viajando com as filhas de 6 e 4 anos, que sentaram nas malas para poder descansar.

“No ano passado também teve muita agonia, mas nada comparado com o que estamos vivendo esse ano. Nunca tinha visto a Rodoviária tão cheia. O ônibus devia ter saído 8h, já é quase 10h e nada. Quando ele chegar ainda terá a agonia do embarque, porque é impossível achar o fim da fila nesse caos”, desabafou.

Apesar do sufoco, ela garantiu que a viagem valia todo o estresse. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que mais de 300 mil embarques e desembarques devem acontecer no Terminal Rodoviário até o próximo domingo (25).

O pico de movimento será nessa sexta-feira (23), com expectativa acima de 42 mil passageiros embarcados. Além dos 540 horários oficiais diários, foram autorizados 400 horários extras no período, com possibilidade de aumento, conforme demanda.

Os destinos baianos mais procurados são: São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Felix, Muritiba, Castro Alves, Senhor do Bonfim, Vitória Da Conquista, Cruz das Almas, São Felipe, Irecê, Itaberaba, Piritiba, Itabuna, Ilhéus, Ibicuí, Porto Seguro, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Alagoinhas e Serrinha. Fora do estado, as cidades mais procuradas são Aracaju (Sergipe), João Pessoa (Paraíba) e Caruaru (Pernambuco).

No ferry-boat houve movimento pela manhã, mas sem grandes aglomerações. A fila para embarque de veículos alcançava a Feira de São Joaquim. Segundo a Internacional Travessias, os ferries à disposição da operação são: Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Maria Bethânia, Anna Nery, Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu e Dorival Caymmi. O movimento é intenso para veículos e moderado para pedestres no Terminal São Joaquim. Em Bom Despacho, fluxo foi tranquilo para as duas categorias.

O funcionamento regular vai até às 23h30, de hora em hora, de segunda à sábado; e das 6h às 23h30 nos domingos e feriados. A operação conta também com horários extras sempre de acordo com a demanda e com a disponibilidade dos barcos.

Segundo a Transalvador, há congestionamento no entorno dos dois terminais. No entorno do ferry, há engarrafamento por causa da fila de veículos para acessar o terminal de São Joaquim. O congestionamento se estende pela Avenida Engenheiro Oscar Pontes.

Para quem vai ficar na cidade e vai aproveitar a festa no Parque de Exposições existe uma novidade, este ano será possível deixar o carro ou motocicleta no Shopping Paralela e seguir de metrô até o local da festa. O serviço já começa a funcionar partir desta quinta-feira (22/06). A tarifa de pernoite (de 0h a 6h), é R$ 20 para carros e R$ 10 para motos.

O embarque será na Estação Tamburugy, localizada ao lado do centro de compras. O serviço é uma parceria entre a CCR Metrô Bahia e o Shopping Paralela, vai funcionar até domingo (25), e entre os dias 30 de junho e 02 de julho.

Horário especial da Linha 2 do metrô no São João:

De 22/06 (a partir das 5h) até 25/06 (às 23h59) sem interrupção: durante a madrugada, no horário especial da 0h às 5h, a Estação Mussurunga de Metrô funcionará para embarque e as demais estações da Linha 2 exclusivamente para desembarque.



De 30/06 (a partir das 5h) a 3/07 (até as 2h30) sem interrupção: durante a madrugada, no horário especial da 0h às 5h, a Estação Mussurunga de Metrô funcionará para embarque e as demais estações da Linha 2 exclusivamente para desembarque.



O Terminal de ônibus de Mussurunga também terá atendimento especial de acordo com a SEMOB. O funcionamento será ininterrupto com linhas especiais definidas pela Secretaria Municipal.



Para quem vai viajar de carro, a Via Bahia, concessionária que administra a BR-324, ofereceu algumas dicas dos horários mais complicados para ajudar o motorista a evitar os congestionamentos. Confira os momentos de pico:

Quinta (22) e sexta (23): tráfego intenso entre 6h e 23h (sentido Salvador x Feira de Santana);

Sábado (24): tráfego livre ao longo de todo dia (nos dois sentidos);

Domingo (25): tráfego intenso entre 7h e 22h (sentido Feira de Santana x Salvador);