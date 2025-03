CRIME

Rodoviário é atacado com um facão durante serviço em Salvador

Caso foi registrado em uma linha na Avenida Paralela

Um caso de tentativa de homicídio foi registrado contra um rodoviário em Salvador na tarde de domingo (30). A vítima, que ainda não foi identificada, é um motorista do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC). De acordo com informações iniciais, após um desentendimento, o profissional foi atacado com um facão e acabou perdendo muito sangue após a lesão. >

Em imagens fortes que circulam nas redes sociais e o CORREIO escolheu não publicar, é possível ver o motorista ensanguentado com a mão na cabeça, onde possivelmente foi ferido. Procurado, o Stec não informou o estado de saúde da vítima, mas confirmou as agressões. O caso foi registrado em um veículo que fazia a linha Castelo Branco-Aeroporto, mas o profissional foi ferido na Avenida Paralela, próximo ao Bairro da Paz. >

Questionada sobre a razão do ataque, uma fonte do Stec atribuiu a situação ao comportamento dos usuários com os motoristas. “Final de semana as pessoas ficam agressivas e infelizmente nossos operadores pagam de alguma forma”, escreveu uma funcionária, que não se identificou. >