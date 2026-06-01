PROTESTO

Rodoviários anunciam paralisação durante horários de pico em Vitória da Conquista

Prefeitura afirma que acompanha negociações entre as empresas e trabalhadores

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:06

Serviço de ônibus será impactado em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, anunciou paralisações temporárias nos horários de pico nesta segunda (1º) e terça-feira (2), além da possibilidade de greve geral a partir de quarta-feira (3). O movimento é uma forma de protesto durante a campanha salarial da categoria.

Segundo o sindicato, os horários de pico compreendem os períodos do início da manhã, meio-dia e 18 horas. De acordo com o presidente do sindicato, Álvaro Silva Souza, a entidade aguardou uma contraproposta das empresas até a meia-noite de sexta-feira (29), mas que não obteve resposta.

A Prefeitura de Vitória da Conquista afirma que, durante as negociações, as empresas propuseram reajuste linear de 4,11% e aumento de 4,11% no vale-alimentação, conforme o acumulado da inflação. O sindicato apresentou propostas que incluem reajustes salariais entre 6% e 10%, além da redução da jornada de trabalho.

A gestão afirma que equipes estarão mobilizadas nos terminais e em pontos estratégicos da cidade para monitorar a operação e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pelas concessionárias, aplicando as sanções previstas em caso de irregularidades.