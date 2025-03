ESTRADAS

Rodovias do Litoral Norte encerram operação de Carnaval com redução de ocorrências e sem acidentes graves

Cerca de 900 mil veículos passaram pelas estradas baianas durante a folia

Tharsila Prates

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:24

BA 099 Crédito: Divulgação

As rodovias do Litoral Norte e Sistema BA-093 encerraram o período de Carnaval sem nenhum acidente fatal e com redução de ocorrências. Entre os dias 26 de fevereiro e 6 de março, as estradas administradas pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte registraram uma redução de 21% no número total de ocorrências, nos trechos sob a gestão da Litoral Norte, e de 7% nas rodovias da Bahia Norte. Ao todo, cerca de 900 mil veículos passaram pelas estradas baianas durante a folia. >

As concessionárias informaram que houve equipes reforçadas e a realocação de viaturas, além do apoio 24h do Centro de Controle Operacional (CCO). Nos pontos de pedágio, os papa-filas trabalharam para garantir o funcionamento total das cabines, agilizando o atendimento nos momentos de maior movimento. As campanhas incentivaram também o pagamento digital e o uso da pista automática com TAGs.>