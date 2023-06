Rompimento de tubulação de água causa alagamento no Vale do Canela

Uma tubulação de água da linha de distribuição no Vale do Canela, em Salvador, sofreu um rompimento na manhã deste domingo (18), causando o alagamento da via e afetando o abastecimento da região.



Em nota, a Embasa informou que ocorreu um vazamento na linha de distribuição no Vale do Canela, na altura da entrada para a avenida Centenário. Técnicos da Embasa já interromperam a alimentação dessa linha, sinalizaram o local para evitar acidentes, acionaram a Transalvador e aguardam a linha esvaziar para iniciar o conserto da tubulação.