Rottweiler que se perdeu do dono é resgatado por bombeiros

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Ribeira do Pombal, a 288 quilômetros de Salvador. O animal da raça Rottweiler estava solto nas ruas da cidade quando foi avisado por populares que acionaram os militares.



Após o resgate, os bombeiros realizaram buscas nas proximidades na tentativa de encontrar o tutor do animal, o que não foi possível. O animal, então, foi levado para a sede da corporação e imagens do cachorro foram divulgadas nas redes sociais.