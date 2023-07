Rótula do Abacaxi terá novas intervenções viárias; confira mudanças

O início das obras de requalificação viária na região da Rótula do Abacaxi foi autorizado pela prefeitura, na manhã desta sexta-feira (6). Serão três intervenções viárias que visam solucionar problemas de mobilidade, melhorando o tráfego para quem passa pela região.



As intervenções a serem realizadas são a criação de uma bifurcação em via que sai do Cabula para dar acesso a Bonocô. No momento, a via da Rua dos Rodoviários só dá acesso direto a Av. ACM.