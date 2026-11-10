UFBA TERÁ GUARDA TEMPORÁRIA

Roubado por diplomata há 200 anos, crânio de possível participante da Revolta dos Malês será devolvido à Bahia por Harvard

Após quatro anos de negociações, restos mortais serão entregues em cerimônia na Ufba nesta quarta-feira (11)

Thais Borges

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:46

Universidades como Harvard guardam milhares de crânios roubados Crédito: Reprodução/National Library of Medicine

Depois de quatro anos de campanha de pesquisadores e negociações diplomáticas, a Universidade de Harvard vai devolver à Bahia o crânio de um indivíduo contemporâneo da Revolta dos Malês, protagonizada por africanos escravizados islâmicos em 1835, em Salvador. Os restos mortais do indivíduo, que foram roubados por um diplomata americano, serão entregues em uma cerimônia nesta quarta-feira (11), na reitoria da Universidade Federal da Bahia.

O evento terá a participação de autoridades como o sheik Abdul Ahmad, do Centro Islâmico da Bahia; a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello; o reitor da Ufba, João Carlos Salles, além de pesquisadores envolvidos na campanha para o retorno dos restos mortais. A cerimônia, com início previsto para às 18h, deve acontecer na Sala dos Conselhos Superiores.

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“A cerimônia é a abertura de uma nova etapa desse processo. Depois de quatro anos de negociação, os remanescentes ósseos desse indivíduo vão retornar ao Brasil e ser entregues nas mãos do sheikh Ahmad ”, explica a socióloga Hannah Bellini Sarno, que desenvolve pesquisas sobre a comunidade islâmica na Bahia e foi uma das vozes atuantes nas tratativas pelo retorno.

De acordo com ela, o pedido de restituição foi assinado pelo sheik Ahmad, que representa a comunidade islâmica baiana. “Nós estamos trabalhando com a dimensão do pedido.

O pedido foi feito pelo Sheikh Ahmad e foi finalmente aceito, depois de quatro anos de negociação, por uma equipe que envolveu tanto acadêmicos, a comunidade descendente e o governo brasileiro”.

A Ufba terá a guarda temporária desses remanescentes. Segundo a própria universidade, a restituição integra uma iniciativa de reparação histórica e reconhecimento da memória da população africana escravizada. O processo envolve a universidade e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), por meio de um Acordo de Cooperação Técnica.

O acordo firmado entre o MDHC e a Ufba prevê que as atividades de pesquisa serão conduzidas pelo professor João José Reis, professor titular colaborador do Departamento de História, e pela professora Vanessa Rodrigues Paixão Côrtes, professora adjunta do Instituto de Biologia. Após essa etapa, será realizada a articulação para a destinação digna dos restos mortais junto ao Centro Islâmico da Bahia, incluindo a realização de ritual fúnebre.

Documentação

A partir da documentação que está em Harvard, os pesquisadores partem do pressuposto de que se trata de um indivíduo malê, mas não é possível afirmar com toda a certeza. “Estamos trabalhando com aproximação, com o que está escrito lá: com as informações que a pessoa que subtraiu esse indivíduo aqui deu à universidade e com a descrição que a universidade possui no seu acervo”, pondera a socióloga Hannah Bellini Sarno.

A pessoa a quem ela se refere seria o diplomata americano Gideon Snow, que roubou os remanescentes de um indivíduo que morreu na Bahia. Vindo de Salvador, o então vice-cônsul dos Estados Unidos em Alagoas (posteriormente, ele se tornaria cônsul do país em Pernambuco), levou o crânio para Boston e, em 1841, encaminhou os restos mortais ao médico John C. Howard.

Na época, o crânio passou a ser parte da coleção da Boston Society for Medical Improvement. Em 1889, foi incorporado ao Warren Anatomical Museum, da Harvard Medical School, e, posteriormente, em 1959, transferido ao Museu Peabody de Arqueologia e Etnologia. Assim, há quase duzentos anos, os restos mortais desse indivíduo morto na Bahia estão em solo americano.

Como uma reportagem do CORREIO mostrou no ano passado, foi somente em 2022 que a existência de um crânio malê no Peabody Museum foi descoberta. Na ocasião, o jornal estudantil The Harvard Crimson revelou o conteúdo de um relatório interno da universidade. Segundo o documento, Harvard mantinha restos humanos de pelo menos 19 indivíduos escravizados e cerca de sete mil indígenas americanos. O texto destacava o que entendia ser um símbolo do “compromisso e da cumplicidade” da instituição com a escravidão e o colonialismo.

Naquele mesmo ano, o historiador Christopher D. E. Willoughby publicou o livro Masters of Health, que dedica um trecho detalhado ao crânio malê. Ele aponta que a história da Revolta dos Malês e a diáspora africana na Bahia eram desconhecidas da maior parte dos estudantes de medicina que manusearam a cabeça. “Os alunos provavelmente viram como apenas mais um crânio africano em uma prateleira cheia de crânios de pessoas negras (tradução livre)", escreveu.

Naquele contexto, o historiador João José Reis, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e maior pesquisador da Revolta dos Malês no mundo, soube do crânio. Reis lecionou em Harvard em 2012 e logo acionou a rede de contatos que tem na instituição. Ele se reuniu com pesquisadores da universidade para discutir, ainda naquela época, o que poderia ser feito para a devolução do crânio. No mesmo período, o professor buscou o sheik Abdul Ahmad e a socióloga Hannah Bellini.

Aos poucos, a articulação para a restituição do crânio teve início, em meio a uma discussão global sobre racismo científico e sobre o papel de grandes instituições, como Harvard, na propagação de teorias racistas de eugenia. Apenas no ano passado, contudo, após negociações que envolveram também o governo federal, Harvard confirmou que faria a restituição.

Para a socióloga Hannah Bellini Sarno, o pedido e o retorno desse indivíduo ao Brasil são relevantes não apenas para a comunidade islâmica, mas para a comunidade negra e a sociedade baiana de forma geral. “A repatriação também é importante para robustecer os debates da relação entre colonialismo e conhecimento, a forma como esse indivíduo foi parar lá e a que ele foi submetido, a pesquisa de racismo dito científico”, acrescenta.

Um aspecto importante, para Hannah, é reforçar que trata-se de uma pessoa. Esse é um esforço que tanto pesquisadores quanto a universidade e as autoridades têm feito ao longo do processo. “O que a gente está tentando fazer é seguir essa linha ética de humanização, tratá-lo como um indivíduo, como uma pessoa que foi subtraída, sequestrada, um remanescente ósseo de alguém”. Esse é um dos motivos pelos quais não haverá divulgação das imagens dos restos mortais - além do fato de que esse tipo de exposição também é proibida no Islã.

Universidade

A restituição é uma contribuição da Ufba para encerrar a trajetória involuntária dos restos mortais, retirados de seu contexto de origem e encaminhados a um centro de pesquisa internacional. Essa é a avaliação da superintendente de relações internacionais da Ufba, Wlamyra Albuquerque, doutora em História e professora de História do Brasil na instituição.

Para ela, o episódio também representa o reconhecimento da dignidade de pessoas negras que tiveram seus corpos submetidos a práticas científicas e exposições sem consentimento. "É um momento muito importante, porque a gente lê como uma contribuição da Universidade Federal da Bahia para a conclusão desse tipo de peregrinação a que esse sujeito foi submetido num momento de absoluta desumanização desse corpo negro", afirmou a superintendente, que ressaltou o protagonismo da comunidade islâmica e dos pesquisadores envolvidos na mobilização.

De acordo com ela, a cerimônia nesta quarta não terá caráter celebrativo. Um dos motivos para a restrição de acesso é justamente evitar novas exposições do corpo, como forma de preservar a dignidade de alguém que já foi submetido a diferentes formas de violência ao longo da história. "Então, a gente está tentando criar mecanismos de proteção a esse resto mortal, no sentido de não garantir mais exposição nem espetacularização desse corpo".

O retorno dos restos mortais à comunidade de origem integra um movimento internacional de revisão da maneira como museus e instituições científicas trataram corpos humanos e objetos pertencentes a diferentes povos e culturas. Um caso recente foi a restituição do manto tupinambá ao Brasil, depois de cerca de 300 anos em um museu na Dinamarca. “A gente está vivendo um momento importantíssimo na redefinição sobre o lugar a quem pertence e o lugar na nossa memória contemporânea desses artefatos e desses restos mortais", diz.

Existe atualmente uma mobilização global para devolver esses materiais às populações de origem e reconhecer a humanidade das pessoas que tiveram seus corpos submetidos a estudos ou exposições sem consentimento. "Há também uma forma de repensar, de nova perspectiva da ciência diante do que fez, diante dos seus próprios atos no passado, e também diante dessas populações".

Relembre a história

Em março de 2025, o CORREIO mostrou que os documentos iniciais apontam que o crânio malê foi inicialmente enviado por Gideon Snow a J. C. Hayward, um médico de Boston que doou os restos mortais à coleção da Boston Society for Medical Improvement, antes do ano de 1847. Essa coleção foi oficialmente incorporada pelo Warren Anatomical Museum em 1889. De acordo com o professor Bruno Véras, existem documentos no Peabody Museum que tratam da chegada do crânio, a exemplo de livros de entrada e de relatórios médicos.

A descrição feita por Gideon Snow, em uma carta que acompanhava o crânio, diz se tratar de um “africano genuíno, da tribo Nagô, valorizado entre os outros negros por sua grande estatura, largura de ombros, simetria e força dos membros” (tradução livre). Snow citava especificamente que o homem tinha sido um dos líderes da revolta acontecida em janeiro de 1835. “Ele foi morto após um combate violento, a coragem da sua tribo sendo totalmente igual à sua força hercúlea”, acrescenta.

A descrição de Snow dizia, ainda, que o homem foi atingido por um tiro de mosquete (uma arma semelhante a uma espingarda) e morreu no Hospício de Jerusalém - era assim que os hospitais eram chamados na época. O local funcionava como hospital e hospedagem para peregrinos, com a intenção de coletar esmolas e recursos para serem enviados a Jerusalém, para manutenção dos lugares cristãos sagrados em Israel.

Além de Gideon Snow, seu irmão, Theodore Snow, é considerado alguém com possível envolvimento com a retirada do crânio do Brasil. Theodore, um comerciante que também era pastor protestante, estava no Brasil em 1836 e passou pela Bahia. Ele era ex-estudante de Harvard e, segundo Véras, ainda tinha conexões na universidade. Gideon, por sua vez, morava em Recife, mas tinha negócios de açúcar na Bahia e sempre vinha a Salvador.