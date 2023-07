Roubo a veículos cresceu 10,7% na Bahia no primeiro semestre

Operação Apolo. Crédito: Divulgação/SSP-BA

O número de roubo a veículos em Salvador aumentou 10,7% nos primeiros seis meses de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. O estado teve uma média de 50 pessoas presas por dia.



A Secretaria de Segurança Pública (SSP) reuniu as autoridades policiais para fazer um balanço das ocorrências registradas de janeiro a junho, nesta quarta-feira (20). Outros crimes, como homicídios, latrocínios e lesão dolosa seguida de morte tiveram redução, segundo o órgão.

O titular da SSP, Marcelo Werner, explicou que os roubos a veículos são um ponto sensível, que tem atenção especial da gestão. "Esse é um ponto que a gente vem trabalhando. A gente, inclusive, já fizemos ações pontuais, como fortalecimento das polícias para que a gente possa trabalhar para conter e diminuir esse número", disse.

Ele citou como ação as mudanças na estrutura da Polícia Civil. "Foi criado o Batalhão Apolo que é específico para isso. As mudanças também do DCCP já têm ações voltadas para essa área", disse.

Werner justificou que o aumento neste tipo de crime segue uma tendência nacional. "Não é uma tendência da Bahia mas também do Brasil. Com o aumento da frota, de compras de peças de veículos, isso aí acabou fazendo com que houvesse a procura da criminalidade nesse tipo de delito", afirmou.