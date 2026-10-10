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Russo condenado à prisão perpétua é preso em Salvador ao tentar vender armas para facções brasileiras

Foragido internacional era procurado pela Interpol e foi localizado no bairro de Águas Claras durante operação conjunta de forças de segurança

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:24

Foragido internacional era procurado pela Interpol
Foragido internacional era procurado pela Interpol Crédito: Alberto Maraux

Um criminoso russo condenado à prisão perpétua em seu país de origem foi preso neste sábado (10), no bairro de Águas Claras, em Salvador. Segundo as autoridades, o homem estava foragido e tentava estabelecer uma rede de comercialização de armas e munições para facções criminosas brasileiras.

A captura ocorreu durante mais uma etapa da Operação Artemis, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio da Polícia Militar e cooperação da Interpol.

Foragido internacional era procurado pela Interpol

Foragido internacional era procurado pela Interpol por Alberto Maraux
Foragido internacional era procurado pela Interpol por Alberto Maraux
Foragido internacional era procurado pela Interpol por Alberto Maraux
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Foragido internacional era procurado pela Interpol por Alberto Maraux

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o estrangeiro passou por outros estados brasileiros antes de chegar à capital baiana, onde acabou localizado e cercado pelas equipes policiais.

O homem possui condenação à prisão perpétua na Rússia por crimes relacionados ao tráfico de drogas e ao uso de documentos falsos. Ele também era alvo de uma Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para solicitar a localização e a prisão provisória de pessoas procuradas internacionalmente.

As investigações apontam que o suspeito pretendia estruturar uma rede de distribuição de armamentos, munições e entorpecentes no território brasileiro. A suspeita é de que os produtos seriam destinados a organizações criminosas que atuam no país.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do preso nem detalhes sobre possíveis negociações já realizadas com facções brasileiras.

Com a prisão, os órgãos de segurança brasileiros deverão comunicar oficialmente a captura às autoridades russas e dar início aos procedimentos relacionados à extradição. A eventual entrega do estrangeiro dependerá dos trâmites legais aplicáveis.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou a atuação conjunta das instituições estaduais, federais e internacionais na localização do foragido. "Mais uma demonstração da força e da eficiência da integração entre as Forças Estaduais e Federais da Bahia e do Brasil. Seguiremos unidos e norteados pela doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI), combatendo a criminalidade", afirmou.

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