SEM SAIR DE CASA

SAC inicia atendimento pelo WhatsApp para emissão da nova identidade na Bahia; veja como agendar

Novo serviço começa nesta segunda-feira (23)

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:34

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação/ SSPBA

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) começa a oferecer, nesta segunda-feira (23), o serviço de videoatendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Bahia. O agendamento deve ser realizado pela plataforma ba.gov.br. A iniciativa é uma parceria com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), por meio do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), e busca ampliar o acesso ao serviço e agilizar o atendimento.

Durante a chamada de vídeo, realizada pelo WhatsApp, o cidadão poderá apresentar a documentação necessária e passar pela etapa inicial do atendimento. Depois, será agendado um horário para a coleta biométrica e a conclusão do processo, que precisam ser feitas presencialmente.

Inicialmente, essa etapa estará disponível nos postos SAC Barra e SAC Pituaçu. Não é necessário instalar aplicativos adicionais nem fazer cadastro prévio para receber a chamada.

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Segundo a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios, o modelo híbrido combina atendimento remoto e presencial para oferecer mais comodidade, eficiência e acessibilidade. O DPT ficará responsável pelo suporte técnico, com a análise dos documentos apresentados e o esclarecimento de dúvidas para evitar problemas durante a emissão da identidade.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original, para pessoas solteiras, ou a certidão de casamento original, para pessoas casadas.

Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia simples. A carteira permite incluir informações como condições de saúde, deficiências, tipo sanguíneo, fator RH e opção pela doação de órgãos. A versão digital fica disponível no aplicativo gov.br três dias após a impressão.