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SAC Itinerante leva emissão de nova identidade à Ceasa de Salvador

Atendimento gratuito acontece de quarta (23) a sexta-feira (25), com 150 fichas distribuídas por dia; serviço funciona das 8h às 16h30

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:00

Ceasa recebe SAC Itinerante
Ceasa recebe SAC Itinerante Crédito: Divulgação

Quem trabalha ou circula pela Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa) poderá aproveitar os próximos dias para tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) sem sair do local. O SAC Itinerante chega ao local, na Estrada CIA-Aeroporto, nesta quarta-feira (23), com atendimento gratuito até sexta-feira (25), das 8h às 16h30. Serão distribuídas 150 fichas por dia.

SAC Itinerante

Ceasa recebe SAC Itinerante por Divulgação
Ceasa recebe SAC Itinerante por Divulgação
Posto itinerante no SAC realiza emissão de RG por Divulgação/Saeb
Projeto "SAC Itinerante - TRE nas Escolas" por Divulgação
Ceasa recebe SAC Itinerante por Divulgação
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Ceasa recebe SAC Itinerante por Divulgação

A iniciativa busca facilitar o acesso à documentação para trabalhadores, permissionários, moradores da região e frequentadores da Ceasa. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original, em bom estado de conservação, conforme a situação civil.

Solteiros: certidão de nascimento;

Casados: certidão de casamento;

Divorciados: certidão de divórcio;

Viúvos: certidão de óbito do cônjuge.

SERVIÇO :

Emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Data: 23, 24 e 25 de setembro

Horário: 8h às 16h30

Local: Ceasa

Endereço: Rodovia BA526, Km 5,5, estrada CIA-Aeroporto, estacionamento do equipamento

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