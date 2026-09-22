SAC Itinerante leva emissão de nova identidade à Ceasa de Salvador

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Bruno Wendel
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:00
Quem trabalha ou circula pela Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa) poderá aproveitar os próximos dias para tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) sem sair do local. O SAC Itinerante chega ao local, na Estrada CIA-Aeroporto, nesta quarta-feira (23), com atendimento gratuito até sexta-feira (25), das 8h às 16h30. Serão distribuídas 150 fichas por dia.
SAC Itinerante
A iniciativa busca facilitar o acesso à documentação para trabalhadores, permissionários, moradores da região e frequentadores da Ceasa. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original, em bom estado de conservação, conforme a situação civil.
Solteiros: certidão de nascimento;
Casados: certidão de casamento;
Divorciados: certidão de divórcio;
Viúvos: certidão de óbito do cônjuge.
SERVIÇO :
Emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Data: 23, 24 e 25 de setembro
Horário: 8h às 16h30
Local: Ceasa
Endereço: Rodovia BA526, Km 5,5, estrada CIA-Aeroporto, estacionamento do equipamento