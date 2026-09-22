ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

SAC Itinerante leva emissão de nova identidade à Ceasa de Salvador

Atendimento gratuito acontece de quarta (23) a sexta-feira (25), com 150 fichas distribuídas por dia; serviço funciona das 8h às 16h30

Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:00

Ceasa recebe SAC Itinerante Crédito: Divulgação

Quem trabalha ou circula pela Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa) poderá aproveitar os próximos dias para tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) sem sair do local. O SAC Itinerante chega ao local, na Estrada CIA-Aeroporto, nesta quarta-feira (23), com atendimento gratuito até sexta-feira (25), das 8h às 16h30. Serão distribuídas 150 fichas por dia.

SAC Itinerante 1 de 5

A iniciativa busca facilitar o acesso à documentação para trabalhadores, permissionários, moradores da região e frequentadores da Ceasa. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original, em bom estado de conservação, conforme a situação civil.

Solteiros: certidão de nascimento;

Casados: certidão de casamento;

Divorciados: certidão de divórcio;

Viúvos: certidão de óbito do cônjuge.

SERVIÇO :

Emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Data: 23, 24 e 25 de setembro

Horário: 8h às 16h30

Local: Ceasa